أسعار الحبوب.. القمح يواصل خسائره بعد تسجيل أعلى مستوى في 5 أشهر

تراجعت أسعار القمح لليوم الثالث بعدما سجلت أعلى إغلاق في 5 أشهر، حيث طغت توقعات الإمدادات الوفيرة على المدى القريب على المخاوف بشأن تأثير الهجمات الروسية على منشآت الموانئ الأوكرانية.

وبحسب تقرير عبر وكالة بلومبرج الشرق، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية حتى اليوم بنحو 1% فقط خلال الأسبوع، متخليةً عن القفزة البالغة 8.6% التي شهدتها يوم الإثنين، هاجمت روسيا البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا بالإضافة إلى ميناء على نهر الدانوب بعد انسحابها من الاتفاق الذي يسمح بتصدير المحاصيل الأوكرانية عبر البحر الأسود في 17 يوليو.

وعلى الرغم من أن الإجراءات الروسية قد تزيد من تقييد الصادرات من أوكرانيا؛ تصدّر روسيا كميات ضخمة إلى الأسواق العالمية، حيث يمكنها تصدير ما يصل إلى 60 مليون طن من الحبوب في الموسم الجديد، وفقاً لرئيس اتحاد الحبوب الروسي أركادي زلوتشيفسكي، مستشهداً بمحصول قياسي جديد.

ودافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن انسحاب روسيا من اتفاقية البحر الأسود في قمة مع زعماء أفارقة أمس الخميس، كما أعلن عن استعداد روسيا لإرسال ما بين 25 و50 ألف طن من الحبوب مجاناً إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وفي مناطق أخرى، يرجح ارتفاع إنتاج القمح اللين في فرنسا، وهي من المورّدين الرئيسيين له، بأكثر من مليون طن إلى ما يقرب من 35 مليون طن هذا العام، وفقاً لشركة المعلومات والاستشارات "أجريتل" (Agritel) ومقرها في باريس. أشارت الشركة إلى أن صادرات البلاد كانت متواضعة حتى الآن، إذ هيمن القمح الروسي على السوق، لكن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات البحر الأسود قد تُغيّر هذا الوضع.

تراجعت العقود الآجلة للذرة لليوم الرابع من أعلى إغلاق لها في حوالي شهر، مع تراجع المخاوف الفورية بشأن تأثير الهجمات الروسية. يتألف نحو نصف الشحنات البالغة 33 مليون طن من المحاصيل بموجب اتفاقية البحر الأسود من الذرة، مع حصول الصين على حصة كبيرة منها. تحولت الصين في الأشهر الأخيرة إلى تغطية المزيد من احتياجاتها من البرازيل التي تسجل محاصيل قياسية.

القمح

أسعار القمح

• تراجعت أسعار القمح تسليم شهر سبتمبر بنسبة 1.2% إلى 7.04 دولار للبوشل، بعد تراجعها بنسبة 2.2% إلى 6.9725 دولار.

• ما تزال أسعار فول الصويا لشهر نوفمبر ثابتة عند 13.97 دولار للبوشل.

• تراجعت أسعار الذرة تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.8% إلى 5.3775 دولار للبوشل.