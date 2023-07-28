عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحبوب.. القمح يواصل خسائره بعد تسجيل أعلى مستوى في 5 أشهر

القمح
القمح

تراجعت أسعار القمح لليوم الثالث بعدما سجلت أعلى إغلاق في 5 أشهر، حيث طغت توقعات الإمدادات الوفيرة على المدى القريب على المخاوف بشأن تأثير الهجمات الروسية على منشآت الموانئ الأوكرانية.

وبحسب تقرير عبر وكالة بلومبرج الشرق، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية حتى اليوم بنحو 1% فقط خلال الأسبوع، متخليةً عن القفزة البالغة 8.6% التي شهدتها يوم الإثنين، هاجمت روسيا البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا بالإضافة إلى ميناء على نهر الدانوب بعد انسحابها من الاتفاق الذي يسمح بتصدير المحاصيل الأوكرانية عبر البحر الأسود في 17 يوليو.

اقتصاد السعودية| الطائف تطرح 10 فرص استثمارية سياحية وتجارية وتعليمية وصحية

الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بضغط من أمريكا ورفع الفائدة| تفاصيل

وعلى الرغم من أن الإجراءات الروسية قد تزيد من تقييد الصادرات من أوكرانيا؛ تصدّر روسيا كميات ضخمة إلى الأسواق العالمية، حيث يمكنها تصدير ما يصل إلى 60 مليون طن من الحبوب في الموسم الجديد، وفقاً لرئيس اتحاد الحبوب الروسي أركادي زلوتشيفسكي، مستشهداً بمحصول قياسي جديد.

ودافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن انسحاب روسيا من اتفاقية البحر الأسود في قمة مع زعماء أفارقة أمس الخميس، كما أعلن عن استعداد روسيا لإرسال ما بين 25 و50 ألف طن من الحبوب مجاناً إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وفي مناطق أخرى، يرجح ارتفاع إنتاج القمح اللين في فرنسا، وهي من المورّدين الرئيسيين له، بأكثر من مليون طن إلى ما يقرب من 35 مليون طن هذا العام، وفقاً لشركة المعلومات والاستشارات "أجريتل" (Agritel) ومقرها في باريس. أشارت الشركة إلى أن صادرات البلاد كانت متواضعة حتى الآن، إذ هيمن القمح الروسي على السوق، لكن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات البحر الأسود قد تُغيّر هذا الوضع.

تراجعت العقود الآجلة للذرة لليوم الرابع من أعلى إغلاق لها في حوالي شهر، مع تراجع المخاوف الفورية بشأن تأثير الهجمات الروسية. يتألف نحو نصف الشحنات البالغة 33 مليون طن من المحاصيل بموجب اتفاقية البحر الأسود من الذرة، مع حصول الصين على حصة كبيرة منها. تحولت الصين في الأشهر الأخيرة إلى تغطية المزيد من احتياجاتها من البرازيل التي تسجل محاصيل قياسية.

القمح 

أسعار القمح 

• تراجعت أسعار القمح تسليم شهر سبتمبر بنسبة 1.2% إلى 7.04 دولار للبوشل، بعد تراجعها بنسبة 2.2% إلى 6.9725 دولار.

• ما تزال أسعار فول الصويا لشهر نوفمبر ثابتة عند 13.97 دولار للبوشل.

• تراجعت أسعار الذرة تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.8% إلى 5.3775 دولار للبوشل.

القمح اسعار القمح الموانئ الأوكرانية أسعار المواد الغذائية نهر الدانوب تصدير المحاصيل الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

التردد متاح.. 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

بعد أنباء توقيعه للزمالك| جلسة طارئة مع نجم الأهلي لحسم مصيره

حقيقة انتقال مهاجم الأهلي إلى الزمالك.. تفاصيل

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

أزمة جواز السفر تمنع وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة.. تفاصيل

هتتعب الأهلي أوي أوي.. مرتضى منصور يعلن حسم الزمالك لصفقة مدوية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

"FESCO" الروسية: نستخدم الدرهم الإماراتي في تعاملاتنا..وهناك خط شحن بين موسكو والقاهرة

طلب عاجل من إعلامي شهير للحكومة

مصر تهزم إسرائيل 45-42 في مباراة تحديد المراكز ببطولة العالم للسلاح

مدرسة الفن والهندسة تفتح أبوابها.. ملخص الشوط الأول بين الزمالك والاتحاد المنستيري

كفاية استفزاز .. مصطفى بكرى يخرج عن شعوره بسبب هذا المشهد

ما يجب فعله في يوم عاشوراء كي يتوب الله عليّ؟.. 3 أشياء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من تناول هذه الأطعمة في الصيف| اعرف السبب

بـ 3 خطوات .. علاج ضربة الشمس للكبار

اندمج في الغناء.. شاب صيني يصاب بمرض خطير بسبب حفلة

ثمن السوار فقط 4500 جنيه إسترليني.. هذه قيمة الإطلالة الأخيرة لملكة بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. برغوث يتسبب في بتر يد وساق شاب أمريكي.. تفاصيل مؤلمة

الحكومة تكشف كواليس أزمة انقطاع الكهرباء وتعلن تحركات عاجلة| فيديو جراف

هينزلوا الشغل يوم الأحد.. فئات مستثناة من قرار العمل بالمنزل.. فيديو

البنك لن يسألك على مصدر الفلوس.. تفاصيل جديدة عن الشهادات الدولارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ