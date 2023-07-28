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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد سلاح الجو يحذر من استغلال أعداء إسرائيل للأزمة داخل جيش الاحتلال

صدى البلد

 

حذر قائد القوات الجوية في الجيش الإسرائيلي اللواء تومر بار، من إمكان أن يستغل "أعداء إسرائيل" الأزمة داخل الجيش بسبب ما يسمى بـ"الثورة القانونية"، لاختبار قدراتنا.

كلام بار جاء خلال محادثات عقدت على مستوى القيادة في سلاح الجو، على خلفية إعلان العديد من الضباط رفض الالتحاق بالخدمة احتجاجا على قانون "الإصلاح القضائي" الذي تصر عليه حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل.

ودعا بار إلى التماسك في الجيش الإسرائيلي في الوقت الحالي، وقال: "لا أشك في أننا نواجه تحديات كثيرة، وأنا متيقظ بشأن كل التهديدات في جميع القطاعات وبشأن ما يقوله أعداؤنا.. من الممكن أن يحاولوا في وقت مثل هذا اختبار حدود قدراتنا في قطاع الجو.. لدينا ما يكفي من التماسك واليقظة".


وشدد قائد القوات الجوية على أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى مواصلة توخي الحذر والاستعداد.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن رسميا أن ضررا كبيرا طاله نتيجة تعليق عسكريين من كافة التشكيلات للخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية.

وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن "عملية المس بكفاءة الجيش بدأت.. الكفاءة تتآكل وقد تتضرر بشكل كبير في غضون أسابيع.. بدأ بعض جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الحضور إلى الخدمة في تنفيذ تهديداتهم".
لكن البيان قال إن الجيش الإسرائيلي "حتى اليوم.. لا يزال جاهزا للحرب".

القوات الجوية الجيش الإسرائيلي الإصلاح القضائي

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