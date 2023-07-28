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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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٦٥٠ جنيه | مفاجأة في سعر الذهب والدولار يقفز عالميا | ماذا يحدث ؟

650 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب وصعود الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟.. فيديو

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدي البلد " رينال عويضة " تغطية إخبارية عن  مفاجأة في سعر الذهب وصعود الدولار عالميا.

 

 

وارتفع بالدولار عالميا بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، مقابل سلة من العملات امس الخميس، بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما أسرع من المتوقع في الربع الثاني وأن الطلبات الجديدة للسلع الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل غير متوقع في يونيو.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.257٪ إلى 101.360.
وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي ، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، إلي أعلى مستوى في أكثر من 22 عاما.
ورفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25٪ و 5.5٪.
ومحليا يهتم الكثير بالتعرف على توقعات سعر الدولار في مصر، التي  كشفت عنها تقارير دولية، تفيد أنه لا نيه لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الأخضر ، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر من العملات الاجنبية إلى مستويات قياسية جديدة اقتربت بقوة من الـ 35 مليار دولار وفي زيادة شهريا. 


وتراجعت الضغوط الاقتصادية، مع التوجه نحو المزيد من توفير الأخضر، في الوقت الذي ارتفعت فيه إيرادات قناة السويس والسياحة إلى مستويات غير مسبوقة وكذلك الصادرات المصرية
وسجل الدولار  أمام الجنيه في البنك المركزي كالتالي :
=  30.83 جنيه للشراء.
= 30.95 جنيه للبيع.
وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم 
= 30.85 جنيه للشراء.
= 30.95 جنيه للبيع
و سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم :
= 30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع
وعن سعر ال دولار  مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :
= 30.75 جنيه للشراء.
= 30.85 جنيه للبيع
و عن العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم فقد جاءت أسعارها كالتالي :
 الدينار الكويتي  97.30 جنيه للشراء، و100.91 جنيه للبيع
 الدرهم الإماراتي، نحو 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه
الريال السعودي عند مستوى 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع،
اليورو مقابل الجنيه، نحو 34.32 جنيه للشراء، و34.47 جنيه للبيع.
 الجنيه الإسترليني، نحو 39.94 جنيه للشراء، و40.10 جنيه للبيع.
وبالنسبة لأسعار الذهب على المستوى المحلي أكد لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مجلس الوزراء بـ إعفاء الذهب القادم مع المصريين من الخارج، من الجمارك أدى إلى انخفاض في الأسعار من 2800 لـ 2150.
وقال إن هذه الانخفاضات كانت مرة واحدة في فترة قصيرة، وأن قرار إعفاء الذهب من الجمارك، تسبب في حالة استقرار وانخفاض وصل لـ 650 جنيها بالحرام، عيار 21.
جاءت أسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم كالتالي: 
عيار 24 بيع 2,446 شراء 2,457
عيار 21 بيع 2,140 شراء 2,150
عيار 18 بيع 1,834 شراء 1,843
عيار 14 بيع 1,427 شراء 1,433
عيار 12 بيع 1,223 شراء 1,229
الاونصة بيع 76,062 شراء 76,417
الجنيه الذهب بيع 17,120 شراء 

17,200
وعن أسعار المصنعية قررت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف ، زيادة قيمتها  للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بداية من اول الشهر الحالى، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية
وستكون أسعار مصنعية المشغولات الذهبية وضريبتها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد هذا القرار الجديد.

وعند  حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد تتم المصنعية لها، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام، بينما يتم معاملة السبيكة حتى 100 جرام معاملة المشغولات.

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