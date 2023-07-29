وزيرة الثقافة: مشاركة مصرية مميزة بمهرجان جرش.. رقص شعبي وفرق شبابية

عبرت وزير الثقافة المصرية،د. نيفين الكيلاني، عن امتنانها وشكرها للملكة الأردنية ووزيرة الثقافة هيفاء النجار، على الدعوة لمهرجان جرش، وعلى اختيار مصر كضيف شرف للمهرجان.



وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، خلال لقائها مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "بيت للكل" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، مساء الجمعة، إنه دليل على المكانة التي تحتلها مصر لدى المملكة الأردنية مضيفة أن المملكة الأردنية دولة شقيقة وبينها وبين مصر تاريخ مشترك على كل الأصعدة والمجالات.

وتابعت وزير الثقافة المصرية، نيفين الكيلاني، أن دائما الثقافة تقود العلاقات بما إنها القوة الناعمة بين الشعوب وممتدة عبر التاريخ، لافتة إلى أن مهرجان جرش في دورته الـ 37 مختلف عن السنوات السابقة، في أنه اختار أن يكون هناك ضيف شرف للمهرجان، وهو ما يعطي الزخم للمهرجان.



وأكملت وزير الثقافة المصرية، نيفين الكيلاني، أن المشاركة المصرية في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 37 بمدينة جرش الأثرية، متمثلة في عدة محاور، أهمها على المستوى الرسمي وهناك مجموعة من الفرق تتبع وزارة الثقافة مثل فرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا، وفرقة الفنون الشعبية العديدة التابعة لهيئة قصور الثقافة وهي تمثل نموذج حي للتراث الفني الشعبي في محافظات مصر وفرق شيابية والحرف التراثية .

