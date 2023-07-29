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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. أمراض تنتشر في فصل الصيف

أمراض تنتشر في فصل
أمراض تنتشر في فصل الصيف

تنتشر العديد من الأمراض فى فصل الصيف ويتخوف الكثير على أنفسهم من هذه الأمراض .

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أمراض تنتشر في فصل الصيف

فى إطار هذا كشف موقع هيلثي عن عدة أمراض تنتشر في فصل الصيف، ومن أهمها:

1- الإسهال: يمكن أن يحدث الإسهال في الصيف بسبب تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات، ويمكن الوقاية منه عن طريق تجنب تناول الأطعمة الفاسدة أو التي لم يتم طهيها جيداً، والحرص على غسل اليدين بانتظام.

2- حروق الشمس: قد يتعرض الإنسان لحروق الشمس بسبب التعرض لأشعة الشمس القوية، وللوقاية منه يجب استخدام واقي الشمس وتجنب التعرض للشمس في فترات الظهيرة.

3- الإجهاد الحراري: يحدث الإجهاد الحراري عندما يتعرض الجسم لدرجات حرارة مرتفعة جداً، ويمكن الوقاية منه عن طريق تجنب التعرض للشمس في فترات الظهيرة والحرص على شرب السوائل بانتظام.

4- التهاب الحلق: يمكن أن يحدث التهاب الحلق في الصيف بسبب التعرض للتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، ويمكن الوقاية منه عن طريق شرب السوائل الدافئة والحرص على تجنب التعرض لتيارات الهواء البارد.

5- التهابات الجهاز التنفسي العلوي: يمكن أن تحدث التهابات الجهاز التنفسي العلوي في الصيف بسبب التعرض للتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، وللوقاية منها يجب الحرص على تجنب التعرض لتيارات الهواء البارد والحفاظ على درجة حرارة الغرفة مريحة.

6- الحساسية: يمكن أن تزداد حالات الحساسية في الصيف بسبب انتشار الحشرات والغبار، ويمكن الوقاية منها عن طريق تجنب التعرض للمسببات المحتملة واستشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

استخدام واقي الشمس الاطعمه الفاسدة الإجهاد الحراري التعرض لأشعة الشمس التعرض للشمس التهابات الجهاز التنفسي التهاب الحلق أمراض تنتشر في فصل الصيف فصل الصيف ​​​​​​​health

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