عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكري ميلاد ماري باي باي .. حكايتها في سجن النساء وسبب طلاقها

ماري باي باي
ماري باي باي

يوافق اليوم 29 يوليو ، ذكرى ميلاد الفنانة بهيجة محمد علي ، والشهيرة باسم ماري باي باي . 

وطلق عليها زملاؤها اسم "ماري باي باي" لأنها كانت تعمل في كازينو بديعة مصابني وتتعمد الاختفاء وقت العمل، وبرعت في أداء شخصية المرأة التي يخاف الرجال الاقتراب منها، وساعدها على ذلك ضخامة الجسد وملامحها القوية.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها على شاشة السينما "عدو المرأة، عاشور قلب الأسد، إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين"، وكان آخر عمل لها على الشاشة فيلم "حب من ثلاثة أطراف". 

ولدت ماري باي باي في 29 يوليو 1917 وقد كانت ماري تعمل في بداية حياتها في سجن النساء وتزوجت من سجان ثم انفصلت عنه وعملت كراقصة في الأفراح.

بعد خطوبة استمرت 19 عاما .. زواج الممثلة ميشيل يوه

محمد هنيدي : سأقدم فيلم عن إمبابة .. ومرعي البريمو شخصية حقيقة

جاء عملها في السينما بالصدفة، فأثناء تصوير يوسف وهبي لأحد مشاهد فيلم المهرج الكبير طلبت منه أن تمثل في السينما، فأسند لها دور كومبارس في الفيلم ، ثم ضمها يوسف وهبي، لفرقة رمسيس المسرحية التي كان مؤسسها.

اشتهرت بدور فتاة الليل الدميمة ومن أهم أدوراها أفلام كيلو 99 وعاشور قلب الأسد وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، وكان آخر أعمالها فيلم (حب من ثلاثة أطراف) سنة 1997.

تزوجت ماري باي باي في مرحلة الشباب الا ان الزيجة لم تستمر اذ انها  مهووسة بالفن، وتريد أن تكون راقصة في صالات وسط البلد حيث نشبت الخلافات، وكان الطلاق هو الحل الوحيد

توفيت  ماري باي باس 5 أكتوبر عام 1997 عن عمر يناهز 80 عامًا.

 

مارى باى باى بهيجة محمد علي بديعة مصابنى سجن النسا يوسف وهبي وسط البلد سجن النساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

هنشتغل من البيت| 18 جهة تبدأ العمل من المنزل.. وهذا موقف القطاع الخاص من القرار

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

تراجع حاد يضرب الذهب بقيمة 300 جنيه للجرام|اعرف الحقيقة وسعر عيار21 الآن

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد| شوف درجاتك

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. تنسيق كليات القمة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على صدى البلد|التعليم تستعد لاعتمادها

رحيل طارق حامد.. اتحاد جدة يحسم صفقة فابينيو من ليفربول

ترشيحاتنا

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا.. مكاسب للأسبوع ‏الخامس

بـ40 دعاء يوم 11 من محرم تفتح لك الأبواب المغلقة وتعجل بالفرج

في ذكري ميلاد ماري باي باي .. حكايتها في سجن النساء وسبب طلاقها

اليوم .. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 5 ساعات.. تعرف عليها

وزيرة الثقافة: مشاركة مصرية مميزة بمهرجان جرش.. رقص شعبي وفرق شبابية

دعم الأطفال بلا مأوي أبرزها| أهداف صندوق الوقف الخيري .. اعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق أولى عروض «ثقافتنا في إجازتنا» بدمياط الجديدة وسط حضور كبير |صور

سيدة تثير الجدل بفقدان نصف وزنها بدون حرمان في وقت قياسي|القصة كاملة

طوله 45.7 متر.. أكبر سندويتش في العالم يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

بالهوت شورت.. نانسي عجرم تشعل سماء العلمين الجديدة

فيديو

اتسجن وابنة قعد من المدرسة وخسر مشروعه.. مطرب شهير يحكى أزمات حياته

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

تزوجت 5 مرات منهم تاجر مخدرات.. أسرار فى حياة قطة السينما ميرفت أمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ