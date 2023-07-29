عادة شائعة تفسد الأسنان| ابتعد عنها فورا

قضم الأظافر عادة شائعة بين الأطفال وكذلك البالغين، يمكن للمرء أن يلجأ إلى قضم الأظافر دون وعي عندما يضيع في التفكير ، أو عصبيًا أو يشعر بالملل. ومع ذلك ، فإن هذه العادة التي تبدو شائعة أو غير ضارة يمكن أن يكون لها عواقب صحية ضارة بـ الأسنان والصحة بشكل عام.

غالبًا ما يختلف سبب بدء قضم الأظافر من شخص لآخر، تقول إحدى النظريات أنها تساعدهم على تنظيم عواطفهم. ومع ذلك ، فهذه ليست آلية التأقلم الأكثر صحة ويمكن أن تنبئ بأخبار سيئة لابتسامتك.

-قضم الأظافر وصحة الأسنان

وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية ، فإن قضم الأظافر يمكن أن يكسر الأسنان، إذا كان لديك دعامات ، فإن قضم الأظافر يمكن أن يزيد أيضًا من خطر ارتشاف الجذور وفقدان الأسنان.

وفقًا للأبحاث ، من المرجح أن يصاب عضاض الأظافر بصرير الأسنان - وهو الفعل غير المقصود المتمثل في طحن الأسنان، يمكن أن تؤدي هذه العادة إلى المزيد من الصداع وآلام الوجه وانحسار اللثة وحساسية الأسنان .

-مخاطر أخرى مرتبطة بقضم الأظافر

بصرف النظر عن تلف الأسنان ، يمكن أن يؤدي قضم الأظافر أيضًا إلى زيادة تعرضك للبكتيريا، في حين أنها قد تبدو نظيفة ، يمكن أن تحتوي أظافرك على بكتيريا خطيرة مسببة للأمراض ، مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، عندما تقضم أظافرك ، يمكن لهذه البكتيريا أن تنتقل من أصابعك إلى الفم والأمعاء، هذا يمكن أن يؤدي إلى التهابات الجهاز الهضمي الشديدة.

الأشخاص الذين يعضون أظافرهم بشكل اعتيادي معرضون أيضًا لخطر متزايد للإصابة بالداحس - وهي عدوى مؤذية في أطراف الأصابع تسبب احمرارًا وتورمًا وصديدًا يجب تفريغها جراحيًا من فراش الظفر.

من هو الأكثر عرضة لقضم الأظافر؟

يبدو أن الأطفال والمراهقين هم الأكثر عرضة لقضم الأظافر، تشير بعض التقديرات إلى أن ما يقرب من 40 في المائة من الأطفال وما يقرب من نصف المراهقين يعضون أظافرهم.

نصائح لوقف قضم الأظافر

بينما قد يكون قول هذا أسهل من فعله ، إليك بعض الحيل للتخلص من هذه العادة "التلقائية". توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بما يلي:

حافظ على تقليم أظافرك.

ضعي طلاء أظافر مرير المذاق على أظافرك.

استبدل عادة قضم الأظافر بعادة جيدة، على سبيل المثال ، عندما تشعر برغبة في قضم أظافرك ، حاول اللعب بكرة التوتر

حدد محفزاتك، من خلال معرفة أسباب قضم أظافرك ، يمكنك معرفة كيفية تجنب هذه المواقف.

حاولي التوقف تدريجياً عن قضم أظافرك، يمكنك البدء بمحاولة التوقف عن قضم مجموعة واحدة من الأظافر ثم المضي قدمًا في التخلص من مجموعة أخرى.

المصدر: timesofindia.