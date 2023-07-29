عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشرف صبحي: الجولات التفقدية بالمحافظات تهدف لتعزيز التواصل مع المجتمع الرياضي والشبابي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت إلى مقر الديوان العام لمحافظة الغربية، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، وتقييم الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للشباب والرياضيين في المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

txt

الجمعة .. بهاء سلطان يحيي حفلًا غنائيًا بـ طنطا

وأشاد وزير الشباب والرياضة بحفاوة الاستقبال، وبالجهود التي تبذلها محافظة الغربية في تشجيع النشاط الرياضي والشبابي في المحافظة، وتطوير المنشآت الرياضية والشبابية، وتحسين الخدمات التي تقدمها للشباب والرياضيين، مؤكدًا أن التعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة يشهد مستوى متميز من التنسيق فيما بينهما، خاصة في ظل تركيز وزارة الشباب والرياضة على إقامة العديد من الفعاليات واللقاءات الشبابية بجميع محافظة الجمهورية، للارتقاء بشباب وأبناء المحافظات كافة.

txt

محافظ الغربية: تشميع 41 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا

وأشار "صبحي" إلى أن الهدف من تلك الجولات التفقدية بالمحافظات هو تعزيز التواصل مع المجتمع الرياضي والشبابي في المحافظات، وتحديد الاحتياجات والمشاكل التي يواجهها الشباب والرياضيين في المحافظات كافة علي أرض الواقع، والعمل على تطوير الخدمات الرياضية والشبابية في المحافظات بما يتلاءم مع احتياجات وطموحات الشباب والرياضيين في كافة محافظات الجمهورية.

وأعرب وزير الشباب عن تقديره للدور الكبير الذي تلعبه محافظة الغربية في دعم الأنشطة الرياضية والشبابية في مختلف المجالات، وتشجيع الشباب والرياضيين على ممارسة الرياضة والنشاط البدني في كافة أنحاء المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في المنشآت الرياضية والأنشطة الشبابية، وخاصة في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتى التي قاربت على الانتهاء بنسبة إنجاز تخطت ال ٩٥%.

txt

رئيس جامعة طنطا: نعمل بكامل طاقتنا لدعم المشروعات القومية للدولة

ومن المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية إلى محافظة الغربية تكريم نادي بلدية المحلة لصعوده إلي الدوري الممتاز، وافتتاح حمام سباحة بكل من "نادي سمنود، مركز شباب سمنود"، وإطلاق القافلة الطبية بمركز شباب سمنود، وافتتاح ملاعب خماسية بمراكز شباب" ميت بدر حلاوة، العزيزية، ميت هاشم" بسمنود، وحضور لقاءً حوارياً موسعاً مع شباب المحافظة داخل المركز الثقافي بمدينة طنطا.

أمن الغربية يحرر 415 مخالفة في حملات مرورية لردع قائدي السيارات

وعقب ذلك مباشرةً، يتوجه وزير الشباب والرياضة لمحافظة الدقهلية، لتفقد المنشآت الشبابية والرياضة بالمحافظة، ويتضمن برنامج الزيارة افتتاح حمام سباحه (مغطي) بمركز شباب ميت خميس بالمنصورة، وافتتاح صالة الألعاب الإلكترونية، وحضور لقاءً حوارياً مع أعضاء برلمان الشباب والشيوخ للمحافظة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة، وتختتم الجولة بافتتاح مول تجاري وجراج بنادي الحوار الرياضي.

IMG-20230729-WA0019
IMG-20230729-WA0019
IMG-20230729-WA0018
IMG-20230729-WA0018
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الهيئة البرلمانية الب الاحتياجات أعضاء الهيئة البرلمانية أشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أحمد عطا الخدمات الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة يتلقون "مكالمة تليفون" من وزير التعليم قبل إعلان النتيجة

عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على رئيس الوزراء قبل اعتمادها وإعلانها

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات قليلة

طلب تعديل بعض البنود.. تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. معلومات مهمة عن تنسيق الجامعات والترشح للكليات

هتشتغل من البيت| 18 جهة ستعمل « أونلاين».. هل أنت منها ؟

دعاء لإزالة التوتر والقلق.. ردده قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة تشعر بالراحة النفسية

موضوعات متعلقة

ثقافتنا في إجازتنا.. فعاليات لذوي الهمم وتعليم مبادئ الرسم بثقافة الغربية.. صور

ترشيحاتنا

مطالب بتشغيل الخدمات بالمناطق السكنية الجديدة في مدينة السادات

هذا ماحدث لأسعار النفط العالمية خلال 5 أسابيع

7 علامات خطيرة تحتاج إلى زيارة طبيب القلب فورا

40 % من السكان بلا إنترنت.. ماذا يحدث في كولومبيا؟

تعرف على الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023

الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات المرحلة العاجلة بـ " السويس الجديدة "

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان روبي في حفل العلمين يثير الجدل| رقم غير متوقع

بعد انتشارها في الساحل.. معلومات صادمة عن فيلر الشفايف

طريقة عمل البقلاوه اليوناني| بمذاق لا يقاوم

ينطلق اليوم.. مواعيد وأماكن عروض قصور الثقافة بالمهرجان القومي للمسرح المصري|صور

فيديو

قبلات وأحضان.. شاهد فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بمهرجان العلمين

اتسجن وابنة قعد من المدرسة وخسر مشروعه.. مطرب شهير يحكى أزمات حياته

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ