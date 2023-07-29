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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النصر السعودي يحسم صفقة عالمية قبل مواجهة الزمالك في البطولة العربية

النصر - الزمالك
النصر - الزمالك

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن نادي النصر السعودي أنهى اتفاقه مع النجم السنغالي ساديو ماني، للانضمام إلى صفوفه خلال الصيف الحالي.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: " رسميًا..  تم استبعاد ساديو ماني من تشكيلة بايرن اليوم بسبب وجود “محادثات جارية بشأن صفقة انتقال محتملة، حسبما أكد بيان النادي”.

وأضاف:" تمت الصفقة بالفعل، ساديو ماني هو لاعب النصر الجديد منذ يوم الجمعة، اتفاق قائم بين جميع الأطراف، فقط في انتظار توقيع العقود".

يذكر أن النصر يتواجد في مجموعة الزمالك بالبطولة العربية، بجانب الشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

واكتسح الزمالك الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة في افتتاح مشواره بالبطولة العربية، أمس الجمعة، بينما تعادل النصر سلبيا مع الشباب.

ويلتقي الزمالك مع الشباب الإثنين المقبل في الجولة الثانية، بينما يختتم دور المجموعات بمواجهة النصر يوم الخميس.

 

ترتيب مجموعة الزمالك

 

1- الزمالك - 3 نقاط

2- النصر - نقطة

3- الشباب - نقطة

4- الاتحاد المنستيري - 0 نقاط

النصر الزمالك ساديو ماني النصر السعودي البطولة العربية

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