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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أفضل تكييفات الهواء المحمولة بسعر رخيص.. حيلة بسيطة لتنزيل إيموجي iPhone على أندرويد

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لو سعره غالى.. أسباب تدفعك لـ شراء سامسونج Galaxy Z Fold5

يعد Galaxy Z Fold5 أحدث هاتف قابل للطي من سامسونج، وهو مصمم لتحسين الإنتاجية والتمتع بتجربة استخدام مثالية، ولكنه يعد أيضا من أغلى الهواتف الذكية في الأسواق هذا العام، حيث يتوفر مقابل سعر باهظ الثمن يتخطى الـ 1000 دولار.

 

منافس قوي لجهاز iPhone 15.. تسريب يكشف أسرار هواوي Mate 60

تعمل شركة هواوي Huawei الصينية، حاليا على تطوير هاتف Mate 60،  والذي من المتوقع أن يكون أحد أقوى المنافسين لـ iPhone 15، وقد ظهرت مؤخرا صورا لهذا الهاتف المذهل.

 

بشاشة خارجية أكبر.. مميزات جالاكسي زد فليب 5 الجديد من سامسونج

 

أعلنت شركة سامسونج بشكل رسمي عن هاتف جالاكسي زد فليب 5 وتكمن حداثة الهاتف الرئيسية في شاشته الخارجية، وهي أكثر من مجرد أداة، إنها تغير تماما طريقة استخدام الهاتف القابل للطي بشكل يومي، إلى جانب العديد من المميزات الأخرى سنوضحها لك خلال السطور التالية.

 

لو لسه مرتبط بـ إنستجرام .. اعرف إزاي تغير صورة البروفايل على ثريدز

من السهل استخدام صورة ملفك الشخصي في إنستجرام Instagram، وجعلها صورة بروفايل حساب ثريدز Thread الخاص بك، كل ما عليك فعله هو "استيراده" من Instagram عند تسجيل الدخول للحساب الجديد، إذا لم تكن قد قمت بهذه الخطوة أثناء التسجيل، أو فعلت ولكنك تريد الآن تغييرها إلى صورة أفضل، سنوضح لك خلال السطور التالية كيفية تغيير صورة البروفايل على ثريدز.

 

سامسونج أرخص .. مقارنة بين ساعتي Galaxy Watch 6 و Watch Series 8

كشفت شركة سامسونج ، خلال الأسبوع الماضي، عن أحد إصداراتها من الساعات الذكية والتي تنطلق تحت اسم  Watch 6 وتضم طرازين هما Galaxy Watch 6 و Galaxy Watch 6 Classic، والتي تأتي كمنافسا قويا لتشكيلة Watch Series 8 من آبل.

 

مجانا.. حيلة بسيطة لتنزيل إيموجي iPhone على أندرويد

تعد الإيموجي Emoji دائما خيارا جيدا لتكملة الجمل والتعبير عن المشاعر على الشبكات الاجتماعية، وخاصة واتساب WhatsApp، ويعرف الكثيرون أن إيموجي آيفون يختلف عن الرموز التعبيرية الخاصة بـ أندرويد، وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون الرموز التعبيرية لنظام iOS، لحسن الحظ، هناك حيلة بسيطة لتنزيل إيموجي آيفون على أندرويد.

 

هتحميك من حر الصيف.. أفضل تكييفات الهواء المحمولة بسعر رخيص

مع استمرار موجة الحر في جلب درجات حرارة شديدة الحرارة في جميع أنحاء العالم، فإن الحصول على تبريد كاف في منزلك أمر مهم للبقاء آمنا في الصيف الحار، ومع استمرا أسعار التكييفات المركزية في الارتفاع، فإن الحصول على مكيف هواء محمول أمر جيد وموفر للأموال أيضا، لذا لابد لك من شراء جهاز صغيرا يمكنك التنقل به في ارجاء المنزل للحفاظ على منزلك باردا ومريحا.

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