تحرك عاجل من الجيش اللبناني تجاه اليونان| ماذا يحدث؟

أعلن الجيش اللبناني انطلاق طوافتين من نوع "PUMA" تابعتين للقوات الجوية من مطار حامات لمؤازرة السلطات اليونانية في إطفاء حرائق.

وكان مسؤولو خدمة الإطفاء اليونانية قد قال إن انخفاض درجات الحرارة والرياح الهادئة ساعدا رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق في اليونان وتم احتواء جميع الحرائق الكبرى بحلول منتصف نهار الجمعة، وفق ماذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية.



خلال الأيام العشرة الماضية ، اندلع 667 حريقًا في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك 10 حرائق كبيرة.

وقال فاسيليس كيكيلياس ، الوزير اليوناني المعني بتغير المناخ والحماية المدنية: "لم يسبق أن مررنا بمثل هذه الحالة من التأهب لأيام متتالية، في العديد من المناطق".

وذكر كيكيلياس إن الحرائق أحرقت 400 كيلومتر مربع من الأراضي في البلاد في يوليو وحده، بينما بلغ المعدل الأخير 500 كيلومتر مربع في العام.

أردف كيكيلياس، بأن :"أزمة المناخ هي التي جلبت لنا هذه الموجة الحارة غير المسبوقة . إنها ليست نظرية، إنها تجربتنا الفعلية. هذا ليس شيئًا سيحدث هذا العام. سيستمر وعلينا مواجهة عواقب ما يعنيه ذلك ".

