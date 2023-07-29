مواعيد عروض "بيت المسرح" المشاركة فى المهرجان القومي للمسرح المصري

يشارك البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، بـ ٦ عروض مسرحية، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال ١٦، المقام في الفترة من ٢٩ يوليو الى ١٤ أغسطس المقبل، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية للمهرجان، ويقدم كل عرض لليلتين متتاليتين بالمجان .

حيث يستهل البيت الفني للمسرح عروضه فى المهرجان، بعرض "ستوكمان" من إنتاج فرقة مسرح الغد، تأليف ميخائيل وجيه ومن إخراج أسامة رؤوف، ويعرض فى السادسة من مساء يومى الأحد والاثنين الموافق ٣٠و٣١ يوليو على مسرح الغد بالعجوزة . وتقدم فرقة مسرح الشباب عرض "ياسين وبهية"، من تأليف نجيب سرور ومن إخراج يوسف مراد منير، فى الساعة العاشرة من مساء يومى الاثنين والثلاثاء الموافق ٣١يوليو و١ أغسطس، على المسرح العائم الصغير بالمنيل .

كما تقدم فرقة المسرح الحديث عرض "سيب نفسك" من تأليف مارك إيجيا دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت، في السادسة من مساء يومى الثلاثاء والأربعاء ١و٢ أغسطس علي قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام. أما فرقة المسرح الكوميدي فتقدم عرض "طيب وأمير "، كتابة أحمد الملوانى وإخراج محمد جبر ، يعرض فى الساعة الثامنة من مساء يومى الخميس والجمعة الموافق ٣و٤ أغسطس على مسرح ميامى .

وتشارك فرقة المسرح الحديث أيضا، بعرض "خطة كيوبيد" من تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، إخراج احمد فؤاد، ويقدم في الثامنة من مساء يومى الخميس والجمعة ١٠و١١ أغسطس علي قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام . ويختتم بيت المسرح عروضه فى المهرجان بالعرض المسرحي "سيدتى أنا " من إنتاج فرقة المسرح القومي، دراماتورج وإخراج محسن رزق، ويعرض فى الساعة الثامنة من مساء يومى الجمعة والسبت الموافق ١١و١٢ أغسطس على المسرح القومي. ويعرض على هامش المهرجان، مسرحية "مغامرات جيمو" تأليف صلاح متولى وإخراج محمد العشرى، من إنتاج فرقة مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، يوميا ٨م على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.