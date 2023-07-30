أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لعمرو محمد على .. إلهام شاهين تهرب من الكاميرات فى افتتاح مهرجان المسرح

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

قالت نجلاء محمد على شقيقة الفنان عمرو محمد على الشهير بشخصية شقشق بمسلسل أربيسك أن شقيقها دخل المستشفى صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية.



وتابعت نجلاء فى تصريح خاص لصدى البلد أن حالة عمرو الصحية متأزمة للغاية مطالبة جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.



توافد نجوم الفن علي السجادة الحمراء في إفتتاح الدورة السادسة عشر من المهرجان القومي للمسرح ، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، والذي يرأسه الفنان محمد رياض ، حيث حضر كلاً من الفنانة إلهام شاهين ، ونرمين الفقي ، والفنان صلاح عبد الله ، والفنان أحمد صلاح السعدني ، والفنان محمد أبو داود ، والفنان إيهاب فهمي ، والفنانة سميحة أيوب ، والفنانة سميرة عبد العزيز ، والفنان رياض الخولي ، والفنان ياسر علي ماهر .

تلعثم الفنان محمد رياض، أثناء كلمته عن الزعيم عادل إمام بمهرجان المسرح القومي في دورته السادسة عشرة.

وقال محمد رياض نكرم الزعيم عادل إمام ليس لكونه أحد أبناء المسرح ليصحح الجمهور له أنه من المفترض أن يقول إنه من أبناء المسرح، ليعتذر عن تلعثمه ويضحك وسط ضحك الحضور والتصفيق له.

استغلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تواجدها فى مصر خلال الفترة الحالية من أجل إحياء حفلها ضمن مهرجان العلمين لعقد جلسات عمل مع مجموعة من الشعراء والملحنين للاتفاق على مجموعة أغاني جديدة تقوم بتقديمها خلال الفترة القادمة ضمن ألبومها الجديد.

ومن صناع الأغنية الذين من المفترض أن تعقد نانسي عجرم جلسات عمل معهم الملحن وليد سعد وطارق مدكور وذلك بمدينة العلمين قبل عودتها إلى لبنان مرة أخرى.

تشهد مدينة العملين الجديدة خلال الأسبوع المقبل إقامة ثلاث حفلات متنوعة ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى.

وتكون البداية مع حفل المطرب مدحت صالح وريهام عبد الحكيم والذي يقام على مسرح مرينا العلمين يوم الخميس القادم.

وصلت منذ قليل الفنانة إلهام شاهين حفل افتتاح مهرجان المسرح القومي المقام في دار الأوبرا المصرية الآن.

وتوجهت الهام شاهين مسرعة نحو قاعة حفل الافتتاح هاربة من الكاميرات واللقاءات.

قال الفنان محمد رياض، إنه عمل جاهداً لمحاربة كل المخالفات في الدورة الـ16 من مهرجان المسرح المصري.



حرص الفنان والدكتور سامي عبد الحليم على التواجد بحفل مهرجان المسرح القومي في دورته الـ ١٦ لتكريمه عن مجمل أعماله.

ظهر الفنان سامي عبد الحليم، متكئاً على عكاز، وقام الحضور بالتصفيق الحاد له، وترديد اسمه وسط الحضور.