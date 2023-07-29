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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ادعو له بالشفاء.. شقيقة عمرو محمد علي تكشف تفاصل حالته الصحية بعد تدهورها

عمرو محمد على
عمرو محمد على

قالت نجلاء محمد على شقيقة الفنان عمرو محمد على الشهير بشخصية شقشق بمسلسل أربيسك أن شقيقها دخل المستشفى صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية.

وتابعت نجلاء فى تصريح خاص لصدى البلد أن حالة عمرو الصحية متأزمة للغاية مطالبة جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.

 

علاج عمرو على نفقة الدولة 

وتقرر علاج الفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق على نفقة الدولة، بعد المناشدة التى وجهها الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس لكل من يستطيع المساعدة فى علاجه قبل تدهور حالته.

وفور انتهاء الحلقة، تواصل الدكتور حسام صلاح، مدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة، مع الدكتور عمرو الليثى معلنا ًعلاج الفنان عمرو محمد علي على نفقة الدولة بمستشفيات الجامعة، واستعداده لاستقبال الفنان على الفور للبدء فى علاجه.

وكان برنامج “واحد من الناس” استضاف الفنان عمرو محمد علي ووالدته وشقيقه بحلقته السابقة، حيث استعرض شقشق مسلسل “أرابيسك” معاناته مع مرض التصلب المتعدد الذى تسبب فى عجزه عن الحركة، وما يعانيه من هجمات متتالية تسببت فى تدهور حالته. 

وخلال البرنامج، ناشد الدكتور عمرو الليثى كل من يستطيع المساعدة فى علاج الفنان سواء فى الخارج والداخل إنقاذه.

عمرو محمد علي مسلسل أربيسك شقشق

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