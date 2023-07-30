عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30-7-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد 30-7-2023

شهدت سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-7-2023، في معظم البنوك العاملة في مصر.

محلل اقتصادي: ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنوك اليوم 27-7-2023

سعر القطاع الخاص 


سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في نوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع  في بنوك" الأهلي المتحد، الكويت الوطني، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، بلوم، كريدي أجريكول، المشرق، الإمارات دبي الوطني،أبوظبي الأول".

 

أقل سعر 

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع  في بنوك مصر و الأهلي المصري و التنمية الصناعية.
 

أعلى سعر


وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.


ارتفاع الودائع

 أظهرت ودائع عملاء البنوك بالعملة الأجنبية نهاية مارس الماضي نحو 1.53 تريليون جنيه مقابل 1.504 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة 1.48 تريليون جنيه في يناير 2023.

وقال أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي ودائع القطاع العائلي نحو 893.1 مليار جنيه في مارس الماضي مقال 878.3 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 859.54 مليار جنيه في يناير 2023.

وصل حجم ودائع القطاع العام بالعملة الأجنبية نحو 90.83 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 93.82 مليار جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة ـ 98.9 مليار جنيه في يناير 2023.

وصلت ودائع القطاع الخاص لنحو 508.2 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 494.9 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ480.7 مليار جنيه في يناير من نفس العام.

وسجل حجم ودائع عملاء القطاع الخارجي نحو 37.544 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 43 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ44.325 مليار جنيه في يناير 

ارتفاع الاستثمارات

وارتفعت متحصلات دخل الاستثمار في مصر لـ1.2 مليار دولار في أول 9 شهور من العام المالي الماضي زيادة تبلغ 647.2 مليون دولار مقارنة بـ 579.2 مليون دولار في نفس الفترة المناظرة من العام المالي قبل السابق.

أرجع أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أسباب زيادة دخل الاستثمار لارتفاع حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليصبح صافي دخل الاستثمار نحو 8.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي مقابل 10.8 مليار دولار في نفس الفترة المناظرة من العام المالي قبل السابق.

وحققت التزامات البنك المركزي صافي تدفق استثمار للداخل نحو 3 مليارات دولار مقارنة بـ16.4 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي قبل الماضي.


وارتفع صافي الاسثتمارات الأجنبية المباشرة في مصر لنحو 7.9 مليار دولار بزيادة تبلغ 600 مليون دولار علي أساس سنوي.

وجاءت تلك الزيادات إلي تحقيق استثمارات في قطاع غير البترول نحو 8.9 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي بعد أن كان 9 مليارات دولار نظرا لارتفاع معدلات تأسيس الشركات الجديدة و زيادة رؤس الأموال في شركات قامة بمقدار 801.7 مليون دولار محققة 3.2 مليار دولار .

وسجلت صافي استثمارات تأسيس الشركات الجديدة نحو 187.9 مليون دولار في أول 9 شهور من العام المالي الماضي.
 

سعر الدولار سعر الدولار في البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر أعلي سعر دولار متوسط سعر الدولار Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

بعد وفاته غرقا في الساحل.. معلومات عن نجل شمس البارودي وحسن يوسف

عمر أم عبد الله؟.. تضارب بسبب خبر وفاة نجل حسن يوسف

وفاة نجل حسن يوسف غرقا.. شمس البارودي تكشف سرا في معاملتها لأبنائها

صورة نادرة لنجل حسن يوسف قبل وفاته غرقا.. شاهد

موضوعات متعلقة

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 26-7-2023

ترشيحاتنا

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد ومفاجأة في ثمن البيض

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق

السجن المؤبد عقوبة الهجوم على مقرات المحافظات في قانون مكافحة الإرهاب

سعر الذهب اليوم 30 - 7 - 2023

العين حق.. دعاء تحصين النفس من الحسد

فريدة سيف النصر تبكي على الهواء بعد عرض مشاهد من عملة نادرة.. وتؤكد: ارتديت الحجاب 9 أشهر وخلعته بسبب الضغوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق في الساحل الشمالي.. تفاصيل فاجعة نجل حسن يوسف| صور

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

هل اعتدى حسين الشحات على الشيبي بسبب جنسيته؟.. عدلي القيعي يفجر مفاجأة

طريقة عمل الكيكة بمختلف أنواعها.. عادية واسفنجية وبالشوكولاتة والبرتقال

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ