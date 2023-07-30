أخبار التكنولوجيا| السلطات الأمريكية تفتح تحقيقا بشأن تغيير شعار مبنى تويتر ورفع علامة X.. وأسعار وميزات آيفون iPhone 15

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



مع الارتفاع المستمر الذي تشهده سوق الهواتف الذكية، أصبح البحث عن هاتف ذكي مميز بإمكانات جيدة وتصميم أنيق مع سعر مناسب مطلبا كبيرا بالنسبة للكثيرين، ولكنه في ذات الوقت عملية معقدة نظرا لأن هواتف الفئة المتوسطة الجيدة تبدأ أسعارها من حوالي 10 آلاف جنيه.



في بعض الأحيان قد يتلقى المستخدمون تحذيرًا منبثقًا بأن هواتفهم الذكية مصابة ببرامج ضارة، وأحيانا قد يظهر التحذير الخاص بالفيروس من تصفح صفحة ويب، وقد يظهر فقط كإشعار، ومن الشائع تلقي إشعارات وهمية من تطبيقات المتصفح.



فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا بشأن تغيير شعار مبنى “تويتر” ورفع علامة X فوق المبنى الذي كان معروف سابقًا باسم مقر Twitter، وذلك بعدما قرر مالك تويتر، إيلون ماسك تغيير شعار العلامة التجارية الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعي.



كان هاتف آيفون iPhone X أول هاتف من شركة آبل يصل سعره 999 دولارًا ، وهو ما شكل سابقة للشركة وغيرها من شركات الهواتف الذكية لرفع الأسعار، ومع اقترابنا من إطلاق هواتف iPhone 15 ، تشير الشائعات إلى أن طرز Pro من السلسلة ستصبح الأكثر تكلفة على الإطلاق.

أطلقت شركة هونر الصينية رسميا جهاز التابلت المميز Honor Pad X9، والذي يأتي مع عدد من المواصفات والإمكانات الكبيرة أبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية، مع شاشة فائقة الجودة.