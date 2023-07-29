لازم تموّت نفسك | تعرف على تفاصيل جلسة كولر مع إمام عاشور

كشف أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، تفاصيل جلسة مارسيل كولر مدرب الأهلي مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حزين بسبب تجاهل تهنئتي في مصر بعيد ميلادي كما حدث معي في فرنسا" .

وتطرق للحديث عن ترتيب حراس المرمى في الأهلي: "مصطفى شوبير بعد محمد الشناوي ثم حمزة علاء"

وواصل: "شادي حسين كان يحتاج لمزيد من العمل ليقنع مارسيل كولر بإمكانياته" .

واختتم: "القندوسي لم يقنع كولر بإمكانياته بالشكل الأمثل، وكانت هناك جلسة خاصة بين كولر وإمام عاشور اليوم، تحدث معه كولر حول ضرورة أهمية بذل كل ما لديه من طاقة من أجل التواجد أساسيا في الأهلي، وقال له نصا لازم تموت نفسك في الملعب، وفي التدريب عشان تضمن مكانك أساسي".