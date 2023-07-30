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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن المخرج عاطف سالم

صدى البلد

تحل اليوم السبت 30 يوليو ذكرى وفاة المخرج الكبير عاطف سالم، الذى ولد في 23 يوليو عام 1921، ورحل عن بمثل هذا اليوم 2002، ويعد من أهم المخرجين فى تاريخ السينما ، حيث قدم عدد من الأعمال التي تعد من كلاسيكيات السينما المصرية.

ولد المخرج الراحل عاطف سالم لأب وأم مصريين، بدأ عاطف سالم، حياته الفنية ممثلا في فيلم "ماجدة" لـ ماري كويني، كما لُقب عاطف سالم، بـ مخرج الواقعية المصرية، كما اعتبره البعض أحد رواد مدرسة الواقعية فى السينما.

أخرج عاطف سالم عدة أفلام تتناول محيط الأسرة المصرية أبرزها "أم العروسة" والجزء الثانى منه (الحفيد)، أخرج عاطف سالم للشاشة، نحو 102 عمل فني، وانتج فيلمين هما "يا ناس يا هووه" و"النمر الأسود"، و8 اعمال فنية. 

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عاطف سالم ونبيلة عبيد من الزواج للطلاق

وتزوج عاطف سالم من الفنانة نبيلة عبيد وهي في المرحلة الأولي من الثانوية العامة من المخرج الكبير، حيث كانت تعرفه عن طريق شقيقته اعتماد سالم، وتعرفت عليه في أحد الأيام أثناء خروجها من المدرسة وطلبت منه أن تمثل، وحقق لها هذه الرغبة وعرض عليها الزواج، ووافقت اعتقادًا منها بأنها سوف يحميها ويساعدها على تحقيق النجومية، وكان يكبرها بأكثر من 25 عاما.

وبعدما حققت نبيلة عبيد شهرة ونجومية كبيرة في الوسط الفني، وأصبح لها اسم كبير، دبت الخلافات بينها وبين عاطف سالم، حيث كان يغير الأخير عليها بشكل مبالغ لدرجة أنه كان يمنعها من الخروج من المنزل.

وكان يرافقها عاطف سالم، أثناء التصوير حتى وإن كانت تعمل مع مخرج غيره، واكتشفت نبيلة عبيد أنها عندما كان يسافر خارج مصر ليصور أي عمل له كان يقوم بتغيير رقم الهاتف الأرضي بمنزلهم، مما جعل نبيلة عبيد أثناء جلوسهما معًا على مائدة العشاء في أحد الليالي من عام 1967 أن تطلب منه الطلاق بشكل واضح وصريح بحجة فارق العمر بينهما، وفي حقيقة الأمر كانت نبيلة عبيد قد بدأت في الإخفاق في عملها بالفن؛ بسبب تشديدات عاطف سالم عليها. 

الأسرة المصرية السينما المصرية الفنانة نبيلة عبيد المخرج الكبير المخرج عاطف سالم

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