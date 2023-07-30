محمد عبد المنعم يستمتع بإجازته الصيفية على البحر

شارك محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، صورة جديدة له من إجازته الصيفية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد عبد المنعم وهو يستمتع بعطلته علي شاطئ البحر، مرتديا شورت باللون الأزرق وتى شيرت اخضر اللون، نال اعجاب متابعيه.

وفي سياق آخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته دون راحة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الداخلية في كأس مصر.

ويستضيف ستاد الكلية الحربية مباراة الأهلي والداخلية اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام تنطلق مباراة الأهلي والداخلية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، بعد قرار اتحاد الكرة بتقديم موعد المباراة بدلا من الثامنة والنصف مساءً.