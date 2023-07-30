عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد المنعم يستمتع بإجازته الصيفية على البحر

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

شارك محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، صورة جديدة له من إجازته الصيفية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد عبد المنعم وهو يستمتع بعطلته علي شاطئ البحر، مرتديا شورت باللون الأزرق وتى شيرت اخضر اللون، نال اعجاب متابعيه.

وفي سياق آخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته دون راحة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الداخلية في كأس مصر.

ويستضيف ستاد الكلية الحربية مباراة الأهلي والداخلية اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام تنطلق مباراة الأهلي والداخلية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، بعد قرار اتحاد الكرة بتقديم موعد المباراة بدلا من الثامنة والنصف مساءً.

 

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٧٢٩_١٧٤٩٢٢
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٩_١٧٤٩٢٢
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٩_١٧٤٩١٢
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٩_١٧٤٩١٢
الإجازة الصيفية محمد عبد المنعم شاطئ البحر الأهلي والداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد|اطمن على درجاتك

رد فعل مثير من كهربا بعد أنباء إيقافه دوليًا

نسب النجاح مفاجأة .. اِعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

الأهلي يعلن رحيل حارس الفريق رسميًا

صدمة مدوية| حارس الزمالك السابق يعلن انتقال ابنته للنادي الأهلي

خارج حسابات الفريق بشكل مفاجئ.. هل فعلها نجم الأهلي ووقع للزمالك؟.. تفاصيل

قرار عاجل من الأعلى للجامعات بشأن كليات الطب البشري

آخر كلام.. التعليم تكشف موقف إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ترشيحاتنا

لأول مرة إتيكيت نتيجة الثانوية العامة.. أمينة شلباية توجه نصائح هامة

فريدة سيف النصر: ارتديت الحجاب تسعة أشهر وخلعته بسبب الضغوط

موعد إجراء ساديو ماني الكشف الطبي مع النصر السعودي

5 آلاف دولار لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج.. فيديو

تصريح شديد اللهجة من بوتين بشأن سوريا

عضو لجنة الزمالك السابقة: انتقال إمام عاشور للأهلي صفقة مميزة وقوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل اعتدى حسين الشحات على الشيبي بسبب جنسيته؟.. عدلي القيعي يفجر مفاجأة

طريقة عمل الكيكة بمختلف أنواعها.. عادية واسفنجية وبالشوكولاتة والبرتقال

قصر مسكون بالأرواح|شاهد.. الصور الأولى من تصوير الجزء الثاني لمسلسل «البيت بيتي»

أكلات آخر الشهر .. طريقة عمل طاجن الفريك بدون لحمة أو فراخ

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ