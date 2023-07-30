رضا بوبو: كنت أرغب في الانتقال للأهلي ولكن الأمر ليس بيدي

أكد محمد رضا بوبو لاعب نادي فيوتشر، أنه كان قريبا للغاية من الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن الأمور بالكامل في يد في إدارة نادي فيوتشر.

وكتب احمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر فيسبوك فى تصريح علي لسان محمد رضا بوبو :"محمد رضا بوبو :"كنت قريبا من الأهلي بالفعل ولكن الأمر ليس بيدي، وبالطبع كان لدي رغبة في الانتقال للأهلي لأنني أريد أن ألعب مع فريق كبير من الأفضل في إفريقيا".

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد أكد أن المفاوضات بين الأهلي وفيوتشر، بشأن انتقال محمد رضا بوبو لصفوف القلعة الحمراء، تجمدت خلال الوقت الحالي، بسبب عدم الاتفاق المالي بين الطرفين، ويتواجد اللاعب حاليا ضمن حسابات فريق بيراميدز.