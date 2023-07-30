إحالة «حرامي» الزاوية للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.. تفاصيل

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقد بالعباسية، إحالة أوراق عاطل لإدانته بقتل شاب اثناء سرقته في الزاوية الحمراء للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

نشاط إجرامي..



كشف أمر إحالة المتهم الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية أن المتهم “س. أ” اعتاد سرقة المواطنين بالإكراه متخذا من منطقة الزاوية الحمراء مكانا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وأضاف أمر الإحالة أنه واثناء سير المجني عليه مترجلا علي قدميه في الشارع استوقفه المتهم وطلب منه إبراز ما معه من متعلقات وتسليمها له فقاومه الاخير، وأن المتهم اخرج من بين طيات ملابسه سلاح ابيض وطعن به المجني عليه فأسقطه غارقا في دمائه وسرق هاتفه المحمول ومبلغ مالي في محفظته قيمته 300 جنيه.



البداية..

وكانت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب ملقي في أحد شوارع المنطقة، وعلي الفور انتقلت قوات الامن الي مكان البلاغ وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وبعمل التحريات تم التوصل إلى المتهم وضبطه واحالته إلى النيابة العامة التي إحالته إلى محكمة الجنايات والتي اصدرت حكمها المتقدم.