ثقافتنا في إجازتنا.. العريش تحتفل مع توشكي والأنفوشي للفنون الشعبية

شهد مسرح قصر ثقافة العريش افتتاح ليالى صيف بلدنا ضمن فعاليات مبادرة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة ثقافتنا في إجازتنا التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المحاسب عمرو البسيوني، ويستقبلها إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد.

تألقت فرقة الأنفوشى للفنون الشعبية تدريب ياسر عثمان بعروض فنية متنوعة برقصات مستوحاه من التراث السكندرى وسط اعجاب جماهيرى رائع وكان من ضمن الفقرات "الصيادين ، الحجاله ، الصعيدي ، تراث الانفوشي، كامب شيزار" وتخلل العروض الاستعراضية بعض الفواصل الغنائية للفرقة الموسيقية المصاحبة بقيادة إبراهيم حسن.

كما ابهر أبناء النوبة من فرقة توشكي للفنون الشعبية بقيادة مصطفى ابراهيم الجمهور السيناوى بالتراث النوبي الأصيل بالعروض الفنية المتنوعة، كان من ضمن من الفقرات والتابلوهات فقرة فنية على أنغام آلة الأورج منها فلكلور نوبى، سو يا سو، شمندروة، نوبا، افراح النوبة.

وتستمر فعاليات العروض الفنية بالمبادرة حتى 31 أغسطس 2023 على ارض محافظة شمال سيناء.

ومن المنتظر ان تتكرر الحفلات اسبوعيا خلال فصل الصيف فى العريش على مسرح قصر ثقافة العريش تنفيذا لمبادرة وزارة الثقافة (ثقافتنا فى اجازتنا).