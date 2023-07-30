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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع محدود في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بمتوسط 5 جنيهات للجرام الواحد، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية مقارنة بأسعار الذهب الجمعة الماضية.

 استمر سوق الذهب في مصر في تحركاته الضعيفة، وفشل قرار البنك الفيدرالي الامريكي في دعم أسعار الذهب العالمي بالشكل الذي كان متوقع، ليظل سوق الذهب في حالة ترقب وسط تطورات عديدة في السوق المحلي.

واستقر سعر الذهب عالميا عند مستوى 1959 دولارا للأوقية.

وأظهرت أسعار الذهب تماسكا منذ الأسبوع الماضي الذي شهد صحوة الدولار من جديد بعد تسجيله أدنى مستوى في 15 شهر، لنجد أن تراجعات الذهب جاءت محسوبة دون أن يقوم بكسر أي مستوى دعم هام يدفعه لمزيد من الهبوط، لنجد أن التراجع الأخير في الأسعار كان تصحيح سلبي بعد التشبع الكبير في الشراء على الذهب. 

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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع الخميس الماضي على خلفية ضعف الدولار الأمريكي، حيث استوعب المتداولون تعليقات متوازنة إلى حد ما من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع في أسعار الفائدة.

 

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الاحد 30-7-2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,446 شراء 2,457

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,140 شراء 2,150

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,834 شراء 1,843

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,120 شراء 17,200

أسعار الذهب 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,446 شراء 2,457
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,242 شراء 2,252
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,140 شراء 2,150
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,834 شراء 1,843
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,427 شراء 1,433
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,223 شراء 1,229
الاونصةبيع 76,062 شراء 76,417
سعر الجنيه الذهببيع 17,120 شراء 17,200
الكيلوبيع 2,445,714 شراء 2,457,143


 

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