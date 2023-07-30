تراجع محدود في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بمتوسط 5 جنيهات للجرام الواحد، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية مقارنة بأسعار الذهب الجمعة الماضية.

استمر سوق الذهب في مصر في تحركاته الضعيفة، وفشل قرار البنك الفيدرالي الامريكي في دعم أسعار الذهب العالمي بالشكل الذي كان متوقع، ليظل سوق الذهب في حالة ترقب وسط تطورات عديدة في السوق المحلي.

واستقر سعر الذهب عالميا عند مستوى 1959 دولارا للأوقية.

وأظهرت أسعار الذهب تماسكا منذ الأسبوع الماضي الذي شهد صحوة الدولار من جديد بعد تسجيله أدنى مستوى في 15 شهر، لنجد أن تراجعات الذهب جاءت محسوبة دون أن يقوم بكسر أي مستوى دعم هام يدفعه لمزيد من الهبوط، لنجد أن التراجع الأخير في الأسعار كان تصحيح سلبي بعد التشبع الكبير في الشراء على الذهب.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع الخميس الماضي على خلفية ضعف الدولار الأمريكي، حيث استوعب المتداولون تعليقات متوازنة إلى حد ما من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع في أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الاحد 30-7-2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,446 شراء 2,457

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,140 شراء 2,150

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,834 شراء 1,843

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,120 شراء 17,200

أسعار الذهب

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,446 شراء 2,457 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,242 شراء 2,252 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,140 شراء 2,150 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,834 شراء 1,843 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,427 شراء 1,433 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,223 شراء 1,229 الاونصة بيع 76,062 شراء 76,417 سعر الجنيه الذهب بيع 17,120 شراء 17,200 الكيلو بيع 2,445,714 شراء 2,457,143



