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ديني

انطلاق احتفالية الأزهر لتكريم الفائزين في مشروع تحدي القراءة العربي.. صور

صدى البلد

انطلقت  احتفالية كبرى لتكريم الطلاب الفائزين من الأزهر في المرحلة النهائية من مشروع «تحدي القراءة العربي» في نسخته السابعة، بالتعاون مع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد العالمية». 

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة القرآن الكريم. 

يحضر الاحتفالية، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور عبد الكريم العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، ولفيف من قيادات الأزهر، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات، بمدينة نصر.

ويتضمن الحفل كلمات لوكيل الأزهر وسفيرة الإمارات والمدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعرض فيديو تعريفي لمسابقة تحدى القراءة العربي، وفقرات إنشاد لطلاب وطالبات الأزهر، كما سيتم الإعلان عن الفائز بمشروع تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر ضمن الحفل، وتكريم الطلاب الفائزين (العشرة الأوائل- وأوائل أصحاب ذوي الهمم).

وشهد العام الحالي من المسابقة أكبر مشاركة من طلاب الأزهر، حيث شارك أكثر من 2 مليون طالب وطالبة (2068650) و(5100) طالب وطالبة من ذوي الهمم من (9516) معهدًا، وأشرف عليهم (7900) معلمٍ ومعلمةٍ. وتُعد هذه النسخة هي السابعة التي يشارك فيها طلاب الأزهر، وتبوَّأ طلاب الأزهر خلال الأعوام الستة السابقة مراكزَ متقدمة على مستوى المشاركين من مختلف أنحاء العالم في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي، خلال التصفيات النهائية التي تقام بدولة الإمارات العربية .

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