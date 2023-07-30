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كليات جامعة القاهرة تنظم تدريبات ميدانية للطلاب.. وهذه طرق تأهيلهم لسوق العمل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
  • كلية إعلام القاهرة تعلن تفاصيل التدريب الصيفى 
  • عميد الذكاء الاصطناعى: الكلية تلزم الطالب بالنزول لتدريب ميدانى  لتطبيق ما تمت دراسته
     

 

تنظم كليات جامعة الآن تدريبات للطلاب خلال الفصل الدراسى الصيفى، خاصة لطلاب الفرق الثالثة والرابعة، وذلك مقابل أعمال السنة للكليات التى لديها تدريب ميدانى، ويكون التدريب خلال شركات أو معامل أو متاحف مثلما تقوم به كلية الآثار جامعة القاهرة.

وأعلن الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، عن فتح باب القبول لتدريب الطلاب خلال الإجازة الصيفية بالمتاحف والمواقع الأثرية.

وأضاف أحمد رجب، أن الأولوية لطلاب الفرقة الثانية والثالثة، وعلى من يرغب سرعة تسجيل اسمه من الساعة 10 صباحا إلى 2 ظهرا من الأحد حتى الخميس.

فى السياق نفسه، أعلنت الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، تعليمات عامة لطلاب الشعبة الإنجليزية خاصة بالتدريب الصيفي.

وقالت الدكتورة حنان جنيد: “تعلن شعبة اللغة الإنجليزية لطلابها (الفرقتين الثانية والثالثة) عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي المكثف لمختلف مهارات الإنتاج الإعلامي، بالاشتراك مع جامعة أوتونوما ببرشلونة”.

وأوضحت عميدة الكلية، أن هناك العديد من مزايا التدريب الدولى، منها حصول الطالب على شهادة معتمدة من كل من جامعة أوتونوما ببرشلونة وكلية الإعلام وبرنامج الإعلام باللغة الإنجليزية وزيارة المؤسسات الإعلامية بإسبانيا وتبادل الخبرات مع الاعلاميين وخبراء الإعلام بإسبانيا.

وأكدت أن الطالب سيقوم أثناء التدريب بإنتاج المواد الإعلامية تحت إشراف أكاديمي وخبراء من الجانبين المصري والإسباني والإعفاء من مصروفات التدريب بالكلية.

كما  كشف الدكتور رضا الخريبى، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، عن التدريبات الميدانية الخاصة بالطلاب.

وقال الدكتور رضا الخريبى، إن الكلية تلزم الطالب بالنزول لتدريب ميدانى بشكل إجباري، خاصة فى المستوى الثالث، ويقوم الطالب بالتدريب فى إحدى الشركات لتطبيق ما تمت دراسته ، وبعد الانتهاء يقدم للكلية ما يفيد أنه انتهى من فترة التدريب.

وأضاف "الخريبى" أن الجامعات بصفة عامة تلتزم بالجانب الأكاديمي تجاه الطالب، وقد يصاحب الدراسة الأكاديمية في بعض الكليات دراسة عملية والتطبيق على ما يحتاجه سوق العمل.

وأوضح عميد الكلية، أن التطوير بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى موجود بشكل مستمر، كما يوجد نوعان من التطوير؛ تطوير خاص بتغير اللوائح مثل ما حدث خلال عام 2018، وتطوير على مستوى المقرر الواحد، فعلوم الحاسب تتميز بسرعة التطور، كما تتميز جامعة القاهرة بمواكبة هذا التطور بشكل جيد ويتم التطور أيضا بما يناسب سوق العمل، كما يتم النظر إلى الجامعات المتقدمة فى الخارج حتى يتم التطوير بالشكل الصحيح.

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على الجانب الآخر، كشف الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، كيفية تأهيل الطلاب إلى سوق العمل بشكل صحيح.

وقال الدكتور جمال شحاتة: “لدينا دورات تدريبية طول العام من البنوك، كما نخصص يوم السبت لبرامج تأهيل الطلاب إلى سوق العمل، وذلك عن طريق القيادات البنكية الكبيرة”.

وأضاف “شحاتة”: “نعمل قريبا على شراكة مع إحدى الجهات التدريبية لتأهيل طلاب الكلية إلى سوق العمل بشكل منظم، بجانب الحياة الدراسية”.

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