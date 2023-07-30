الحب فى زمن اللايك.. أحدث مؤلفات الكاتبة والروائية الدكتورة هبة عبدالعزيز

نشرت الكاتبة والروائية الدكتورة هبة عبد العزيز نائب رئيس تحرير الأهرام ورئيس مؤسسة بنت العزيز الثقافية، أحدث مؤلفاتها (الحب فى زمن اللايك)، الذي يناقش ما وصلت إليه المشاعر الإنسانية في عصر السوشيال ميديا.

وتقول الكاتبة إن المشاعر وقعت فريسة بين خيوط الشبكة العنكبوتية، وتحجرت القلوب على أسطح الشاشات، وجفت الورود عند الباعة، وتيبست الحلوى فى صناديقها، وكأن القلوب وصلت سن البؤس، لا أحد يدرى كيف وصلنا إلى هذه الحالة الباهتة وكيف تحول الحب إلى اختيار من متعدد على مواقع التواصل الاجتماعى (أحببت.. أعجبني.. أهتم.. مندهش.. أكره )؟

وأضافت: لقد استنارت العقول تكنولوجيا، وبلغت الإنسانية رُشدها الرقمى، وتحجرت القلوب، وجفت ينابيع المشاعر بعدما تصدرت المشهد الوسائل الاتصالية الحديثة، مجرد رسالة أو محادثة أو صور تعبيرية، ولم يكن يعلم مطورو التكنولوجيا الاتصالية أن هذه الوسائل الحديثة سوف تخنق الحب، بل ستفتح أبوابا جديدة للتحرش بطرق أكثر بساطة ودون رقابة لقد تبلد الحس وتجمدت المشاعر وتحجرت الأحاسيس حتى صارت الأنامل فقط هى المسئول الأول عن التواصل والتفاعل دون سيطرة من العقل أو تحكم من القلب!.



وتابعت: هذه الأجواء الجافة الباهتة تزج بنا أحيانا للماضى والذكريات لننهل من عبقها ما يعيد شحن أرواحنا نوستالجيا.. وسوف تغمرك الغبطة ويصافحك الحظ لو وقعت عيناك على مشاهد رومانسية من خلال أفلام زمان تاركا ما يشغلك لتسقط على أريكتك أمام التلفاز محاطا بتنهدات القلب ولمعة العيون وغبطة الروح ورعشة الجسد، ولكن حتى تلك الأعراض اختفت وكأن سكان العالم تناولوا فاكسين الرقمنة ولم يعد فيروس الحب قادرا على اختراق أفئدتهم.

الكتاب صادر عن دار مكتوب ويقع في 193 صفحة من القطع المتوسط.