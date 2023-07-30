بنك أبوظبي الأول يحسم أزمة الإكتتاب في صفقة بلتون

أكد بنك أبوظبي الأول، أنه لن يضار أي عميل قام بالإكتتاب في صفقة زيادة رأسمال بنك الاستثمار " بلتون القابضة" التي يقوم بترتيبها البنك؛ جراء بعض المشكلات التقنية في عمليات الاكتتاب.

وقال بيان صادر عن بنك أبوظبي الأول قبل قليل، إن جميع حقوق العملاء والمساهمين في صفقة الإكتتاب مضمونة من منطلق شفافية بنك أبوظبي الأول، موضحا أنه تم تدارك الأزمة من خلال شراء أسهم بديلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ضوابط الإكتتاب

وأوضح البنك أن الإكتتاب يتم وفق اجراءات متبعة قانونا وفقا للقواعد الرقابية المعمول به والتي تتوافق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إذ سخر البنك جميع إمكانياته على مستوى فروعه التابعة لإتمام عمليات الإكتتاب خلال اليومين الماضيين.