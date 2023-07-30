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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس شعبة الأرز يكشف مفاجأة بشأن الأسعار.. فيديو

الأرز
الأرز

علق مصطفى السلطيسي نائب رئيس شعبة الأرز، على قرار روسيا بحظر تصدير الأرز حتى نهاية العام.

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وقال مصطفى السلطيسي نائب رئيس شعبة الأرز،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "الاستيراد متوقف حاليا لأن السعر الداخلي في مصر أرخص من السعر الخارجي"، لافتا: "لا نحتاج استيراد وخلال شهر سيتم إضافة المحصول الجديد".


وأضاف مصطفى السلطيسي نائب رئيس شعبة الأرز،: "المحصول الجديد يضم أكثر من 2 مليون فدان وهذا أكثر من احتياجتنا من الأرز"، مشيرا: "المخزون الاحتياطي حاليا يكفي هذا الشهر".

 

وأشار مصطفى السلطيسي نائب رئيس شعبة الأرز،: "نتوقع دخول أكثر من 7 مليون طن شعير من المحصول الجديد"، موضحا: "أي 4.2 مليون طن أرز أبيض واستهلاكنا السنوي يبلغ 3.5 مليون طن".

 

وتابع: "لم نستورد أرز نهائيا من روسيا، ولا نستطيع استيراد أرز من الهند لأن السعر هناك أغلى "، موضحا: "نتوقع ارتفاعات بسيطة في الأرز الفترة القادمة لحين دخول المحصول الجديد، وسعر الكيلو حاليا يتراوح من 18 إلى 22 جنيها".


وتابع: "الأسعار يتكون على حسب العرض والطلب، وفي حالة وجود وفرة في الأرز الأسعار ستكون أقل من 18 جنيها".
 

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