عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم مؤتمرها "أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية" سبتمبر المقبل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

ينظم معمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان المؤتمر السنوى الثامن عشر بعنوان "أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية محليا وعربيا وعالميا "،  يومي 13 و14 سبتمبر المقبل، بهدف الدراسة الواقعية للأشكال والمضامين المتعددة في مجال أدب الأطفال على المستويات الثلاثة، وتطلعات الأدباء والباحثين وأخصائي المكتبات، ومراكز المعلومات والمهتمين بتطوير هذا المجال وصياغة للرؤية المستقبلية التي يرونها هامة في هذا المجال .
 

ومن المقرر أن يقام المؤتمر بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان، ويتضمن عرض بحوث عن الانتاج الفكرى لأدب الأطفال بأنواعه المختلفة من قصة وكتاب موضوعى وشعر ومسرحية، بشكليه الورقي والإلكتروني ويشمل الإنتاج المؤلف والمترجم في مختلف العصور بالإضافة إلى التطبيقات الرقمية المختلفة في مجال أدب ومكتبات الأطفال، بجانب جهود مختلف المؤسسات الثقافية وخاصة المكتبات العامة والمدرسية والمراكز الثقافية المختلفة العربية والأجنبية في تشجيع هذا الانتاج والعمل على جذب الأطفال إليه من خلال القراءة الحرة وكافة الأنشطة المرتبطة بها.  

txt

كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تعلن عن برنامج السيارات الهجين.. تفاصيل

txt

كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تعلن عن برنامج السيارات الهجين

txt

جامعة حلوان تنظم ملتقى تطوير الأنشطة الطلابية لرؤية مصر 2030

txt

لطلاب جامعة حلوان.. رابط التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات

txt

غداً.. معهد إعداد القادة ينظم الملتقى الطلابي الأول للقيادة الاجتماعية

txt

اليوم.. هندسة حلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب

txt

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الصيدلة

txt

قبول دفعة ثانية لدراسة الماجستير في الملكية الفكرية جامعة حلوان |موعد التقديم

txt

مدير إعداد القادة من الأردن: نسعى للتعاون الشامل مع جامعة الزرقاء

txt

اخبار التعليم| لا يعتد بنتيجة اختبارات القدرات 2023 في هذه الحالة.. ظاهرة فلكية جديدة.. رمز الحب وقلب الأسد يلمعان في سماء مصر الليلة

وتقام فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، والدكتورة سهير محفوظ أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان وجامعة قناة السويس والمستشار العلمى لمعمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية، وتحت إشراف الأستاذ أشرف إمام مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد قليل| شوف درجاتك عندنا

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2023؟|رابط مجاني على صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. نتيجتك على صدى البلد

ننشر أسماء اوائل الثانوية العامة 2023

قبل نتيجة الثانوية العامة.. دعاء واحد يجبر الله به خاطرك ردده بيقين

غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء

إلغاء بطاقات التموين.. تعليمات عاجلة من الوزارة للمواطنين للحصول على السلع والخبز

رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

ترشيحاتنا

بسبب الحجاب.. شرطة الأخلاق الإيرانية تغلق شركة تأمين كبرى| تفاصيل

تنسيق الجامعات 2023.. 5 شروط للالتحاق بقسم اللغة الفرنسية بآداب القاهرة

أسعار الريال السعودى في البنوك اليوم

كيفية الرقية الشرعية .. 3 طرق مختلفة واحدة منهم وردت عن النبي

كتاب جديد|مصطفى بكري يكشف لأول مرة علاقة نظام الإخوان بإسرائيل

بعد آخر زيادة.. تفاصيل أسعار ميتسوبيشي اكسباندر 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت وزنها .. مايان السيد تثير الجدل بجسم منحوت

ابنها عنده شهور .. اطلالات البلوجر أحلام بعد انفصالها للمرة الثانية

متتقارنش بجورجينا.. ياسمين صبرى تثير الجدل فى احدث ظهور لها

بعد غرق نجل حسن يوسف.. معلومات صادمة عن إسفكسيا الغرق| لحظات مؤلمة

فيديو

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ