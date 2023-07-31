محمد رمضان: مكنش ينفع أرفض فيلم ع الزيرو ومعايا كاست ينجح أي عمل

قال الفنان محمد رمضان في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد العرض الخاص والأول لفيلم "ع الزيرو" إنه سعيد بهذه التجربة.

وأشار محمد رمضان في حديثه أثناء المؤتمر الصحفي إلى أنه حريص على التنوع في أعماله بشكل بدائم مشيرا إلى أن الفنان الناجح يمكنه تقديم الأكشن وغيره من الأنواع الفنية.



وأكد محمد رمضان على أنه سعيد بالتعاون مع العدل جروب قائلا: "مكنش ينفع أرفض فيلم "ع الزيرو" ومعايا كاست ينجح أي عمل".

وحرصت عائلة العدل جروب على حضور العرض الخاص لفيلم ع الزيرو احتفالا بإعادة إنتاج أعمال سينمائية بعد توقف ١٥ عاما.

وحضر كل من المنتج جمال العدل والمخرج مامدى العدل وآية العدل وغيرهم من أبناء العائلة في الوسط الفني.

وحضر الكاتب مدحت العدل وإسلام إبراهيم العرض الخاص لفيلم ع الزيرو منذ قليل، إلى جانب الفنان أحمد وفيق وعدد من نجوم الفن.



يقيم صناع فيلم “ع الزيرو” للفنان محمد رمضان عرض خاص له أمس الأحد داخل إحدى دور العرض فى مدينة السادس من أكتوبر.



وطرحت الشركة المنتجة لفيلم ع الزيرو ، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان ، أغنية الدعاية للعمل ، والتي تحمل أسم خمسة كل خميس.



وتمكنت الأغنية من تحقيق نسب مشاهدة عالية بعد طرحها علي موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ، حيث حققت ما يزيد عن مليون مشاهدة في ساعات قليلة.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.



الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، و إنتاج جمال العدل و استوديوهات ڤوكس.

فيلم ع الزيرو على شاشات السينما المصرية في 2 أغسطس، وفي منطقة التعاون الخليجي في 10 أغسطس.

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان