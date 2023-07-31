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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو ..أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة للمواطنين.. غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

جمال شعبان: المانجو تمنع السرطان وتعمل على زيادة المناعة
كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن الشاي الأخضر يسهم في تقليل الكوليسترول والدهون وبالتالي يساعد في تقليل الوزن، ولا مانع من تناوله 5 مرات يوميا.

أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أزمة الكهرباء
أعلن الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة سارة للمواطنين، قائلا:" خلال الأيام المقبلة سيكون قطع الكهرباء ساعة واحدة في اليوم".

غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء
كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل خطة ترشيد الكهرباء بالمحافظات خلال الايام المقبلة، مضيفا:" اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية عقد اجتماعا لبحث ترتيبات ترشيد استهلاك الكهرباء في المحافظات.

خط ساخن وواتس آب .. الحكومة تعلن أرقام شكاوى انقطاع الكهرباء
كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن أرقام للتواصل في حال وجود مشاكل في انقطاع الكهرباء في ظل تخفيف الأحمال، لافتا إلى أنه يمكن التواصل من خلال مبادرة صوتك مسموع.

رغم تراجع المواليد لـ 2.1 مليون سنوياً.. مستشار الإحصاء يفجر مفاجأة
فجر الدكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، مفاجأة عن زيادة عدد سكان مصر الحالي، مشيرا إلى أن رغم تراجع المواليد لـ 2.1 مليون سنوياً.

السجيني: المعارضة تدعم فكرة تعيين المحافظين وعرفت مخاطر الانتخاب
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية هو مفاصل الدولة، حيث يخص ما يزيد عن 4 آلاف قرية، وطريقة تعامل المواطن مع الإصلاحات الهيكلية، لذا أي محور في قانون الإدارة المحلية، سواء على مستوى الجهاز التنفيذي أو على مستوى الجهاز الرقابي والحوكمة، أو على مستوى التحديث والرقمنة، يؤثر سلبًا أو إيجابا على بلدنا بالكامل.

لإعلان نتيجة الثانوية العامة.. مؤتمر لوزير التربية والتعليم ظهر الغد

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023، مساء اليوم الأحد 30-7-2023، مع توجيه رسالة لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من ظهور النتيجة.

المؤتمر الصحفي غدا.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية والاتصال بالأوائل
أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وذلك خلال تصريحات لبرنامج "مساء دي إم سي”، قائلا: إنه تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة بالفعل.

الحل السحري.. عمرو أديب: نحتاج اهتماما بالسياحة بمنطق العقل الجمعي.. فيديو
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يدعم قطاع السياحة في مصر، معقبا: "حاول أدعم السياحة بقالي مدة .. لاني شايفها ممكن تبقى الحل السحري".

مشيرة خطاب: مراكز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون فنادق 5 نجوم للنزلاء
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن العالم يواجه تحديات كبيرة في ملف حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه يتم متابعة كيفية معاملة المحتجزين في مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

أزمة الكهرباء أحمد موسى الدكتور خالد قاسم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق الشاى الأخضر

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