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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

هاجر ابنة أسوان الأولى في الثانوية العامة مكفوفين: الجامعة الأمريكية حلمي

هاجر ابنة أسوان الأولى
هاجر ابنة أسوان الأولى في الثانوية العامة للمكفوفين

التحدي والإصرار والعزيمة شعار دائماً يرفعه ذوى الهمم ليثبتوا تميزهم وتفوقهم فى كافة المجالات، وخاصة فى مجال التربية والتعليم، ليحتلوا ويحققوا المراكز الأولى والمتقدمة، فضلاً عن التفوق فى المسابقات والانشطة المختلفة. 

وهذا ما نراه واقعاً ملموساً للطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد ابنه محافظة أسوان، والتى حصلت على المركز الأول،لتكون الأولى على الثانوية العامة "مكفوفين" للعام الدراسى المنقضى 2022/2023.

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ذوى الهمم

وأكدت أسرة الطالبة هاجر فى تصريحات خاصة " لصدى البلد " أن ابنتهم اعتادت التفوق منذ صغرها، واستطاعت أن تحصد المركز الأول على مستوى محافظة أسوان فى مرحلة الشهادة الإعدادية، بعد تفوقها الدراسى واهتمامهم بتعليم الطفلة المكفوفة ذات المواهب المتعددة والتطلعات الكبيرة.

وأشارت أسرة هاجر إلى أنها تعيش مع أسرتها المكونة من والدها موظف بالتربية والتعليم، ووالدتها ربة منزل، وشقيقها الأكبر عمرو، فى منزل بقرية أبوالريش مركز أسوان، بجانب أنها تنتمى لأسرة تعمل فى مجال التعليم، وجدتها كانت تتولى منصب مدير مدرسة الأمل للصم والبكم.

وهناك أمل وطموح لدى هاجر وأسرتها بأن يتم التحاقها للدراسة فى الجامعة الأمريكية، بعد تفوقها الدراسى منقطع النظير رغم فقدانها حاسة النظر منذ طفولتها.

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التفوق 

ومن جانبه صرح أحمد عبد العليم طه مدير إدارة التربية الخاصة ورئيس لجنة الدمج التعليمى بأسوان بأن الطالبة هاجر معروف عنها التفوق الدراسى والالتزام الأخلاقى، فهى من ضمن الطلاب المكفوفين المعروف عنهم أنهم قليلى الشكاوى، كثيروا الالتزام والانضباط.

وأشار إلى أن هاجر من طلاب الشعبة الأدبية بمدرسة النور للمكفوفين بمدينة أسوان، والبالغ عددهم 6 طلاب فقط فى مرحلة الثانوية العامة، وأن إدارة التربية الخاصة لم تتأخر على الطلاب المكفوفين بأى دعم فى سبيل نجاح العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب من ذوى القدرات الخاصة. 

والجدير بالذكر بأن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%.

كما هنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنياً لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية. 

 

 

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