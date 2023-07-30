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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء الكشف الطبى لـ 1200مواطن بقافلة طبية بالبصيلية شمال أسوان

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية، بمركز إدفو شمال أسوان، بتنظيم قافلة طبية ضمت جميع التخصصات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية بإدفو ومديرية الصحة بأسوان حيث نجحت أعمال القافلة فى إجراء الكشف الطبى والعلاجى لـ 1200 مواطن ومواطنة

وتزامناً مع الجهود المبذولة لتنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة " كان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة بإستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

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قوافل طبية

وأكد المحافظ على أن هذه الحملات تستهدف ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين. 

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد نجحت إدارة مراقبة الأغذية بتنظيم حملات تفتيشية متتالية خلال شهر يونيو المنقضى شملت المرور على 415 منشأة متنوعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم ضبط وإعدام 3802 كجم من الأغذية المختلفة، و1882 لتر مواد غذائية متغيرة الخواص الطبيعية، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، مع تحرير 351 محضر جنحة صحية، وذلك بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، وبمتابعة من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور. 

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جهود 

وقال وكيل وزارة الصحة بأن هذه الحملات أسفرت أيضاً عن تحرير 75 مذكرة إغلاق إدارى لأماكن مخالفة ، بالإضافة إلى ضبط 427 كجم من المواد الغذائية المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات.

وكان قد أوضح أشرف عطية محافظ أسوان بأنه يتم إلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التى تتواجد على واجهاتها وتتولى المحلياتا متابعة تطبيق هذه الإجراءات ، مع إلزام المنشآت الرياضية الكبرى بتخفيض إستهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب إنتهاء الفعاليات والأنشطة التى تقام بها فى الفترة المسائية ، على أن يتم التنسيق مع جهات الإختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات فى الفترة الصباحية ، بالإضافة إلى إستبدال كشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للطاقة ، وإستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع. 

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