حافظ سلماوي: لولا محطات الكهرباء الحالية كان الانقطاع هيكون ضعف اللي بيحصل.. فيديو

كشف حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، سبب استمرار قطع الكهرباء رغم انخفاض درجات الحرارة.



وقال حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"،: "لكي نشعر بالتحسن في انقطاع التيار الكهربائي لابد أن يكون هناك أكثر من يوم وراء بعض يسجلون انخفاضا في درجات الحرارة".

وأضاف: "الموجة الحارة امتدت 15 يوما، فاتنفذت جميع احتياطيات الوقود الموجودة في كل المحطات بسبب استمرار الموجة الحارة"، لافتا: "لو مكانتش محطات الطاقة الجديدة والمتجددة موجودة، كان انقطاع الكهرباء هيكون ضعف اللي بيحصل دلوقتي".

وأشار: "الموجة الحارة تزامنت مع انخفاض مفاجئ في الغاز في النصف الثاني من شهر يوليو"، موضحا: "ما يحدث حاليا هو إدارة للأزمة فقط، ومش ده اللي هنعيش عليه".