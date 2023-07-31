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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول صورة لرئيس النيجر منذ محاولة الانقلاب

رئيس النيجر
رئيس النيجر

نشرت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، أول صورة لرئيس النيجر محمد بازوم داخل المقر الرئاسي المحتجز بداخله.

 

وظهر بازوم برفقة رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، وذلك داخل مكان احتجازه.

وكان أفاد مصدران بالرئاسة النيجيرية، بأن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي تطوع للتحدث إلى القادة العسكريين في النيجر وتقديم تقرير إلى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

والتقى ديبي مع تينوبو على هامش قمة طارئة للإيكواس في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وقال مصدر رئاسي لرويترز "تطوع رئيس تشاد في الاجتماع الثنائي بالذهاب والتحدث مع المجلس العسكري في النيجر وتقديم تقرير".
 

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