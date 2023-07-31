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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. موعد انطلاق المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يشغل تنسيق الجامعات 2023 بال عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم خلال الساعات الجارية خاصة بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، التي ظهرت على بوابة الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة من خلال مجموعة من الروابط وفرها لكم “صدى البلد”.

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تنسيق الجامعات 2023.. طريقة تسجيل طلاب الثانوية العامة للرغبات إلكترونيا بالمرحلة الأولى

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تنسيق الجامعات 2023

ويترقب طلاب الثانوية العامة 2023 تنسيق الجامعات 2023، وانطلاق أعمال تنسيق الجامعات 2023، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة 2023.

طلاب الثانوية العامة 2023

ولم تظهر حتى الآن أي مؤشرات حول الحدود الدنيا للكليات وخاصة كليات القمة والتي يترقب الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عنها سنويا، حيث تظهر مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لتلك الكليات عقب إعلان نتائج طلاب الثانوية العامة وبدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الذي يتم من خلاله تحديد الحدود الدنيا للكليات.

تنسيق الكليات 2023

وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وإعلان بدء تنسيق الجامعات 2023، يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (الأدبى والعلمي) عام 2023 والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية فى العام الجامعي 2023/ 2024  عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التى استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول.

موعد إطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

ومن المتوقع إطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل وزارة التربية والتعليم، ثم تقوم الوزارة بإرسال نسخة النتيجة لوزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق تمهيدا لعمل شرائح المجموع وتحديد الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى للتنسيق.

تسجيل الرغبات بـ تنسيق الجامعات 2023

ويتم التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

والتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني على مدار الـ24 ساعة من خلال حاسوبه الشخصي، ويمكنه التسجيل أيضًا من خلال معامل الجامعات الحكومية التي تعمل خلال فترة مراحل التنسيق.

موقع تنسيق الجامعات 2023

ويمكنك الدخول علي رابط وموقع تنسيق الجامعات 2023، من خلال الضغط هنا.

خطوات تسجيل رغبات الكليات 

الخطوة الأولى: إدخال رقم الجلوس والرقم السري

الخطوة الثانية: عرض الرغبات المسجلة سابقًا

الخطوة الثالثة: التأكد من سلامة بياناتك الأساسية

الخطوة الرابعة: إدخال/تعديل قائمة الرغبات

الخطوة الخامسة: تسجيل الرغبات

الخطوة السادسة: طباعة استمارة الرغبات

يمكن الدخول الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على صدى البلد ، من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على صدى البلد https://natega.elbalad.news/  ، يتيح لكل طالب درجاته ومجموعه الكلي بشكل مفصل وليس مختصر .

ويعقد بعد قليل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤتمرا صحفيا لإعلان كافة تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 ، بعد أن تم اعتمادها رسميا ليلة أمس.

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