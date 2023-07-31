البطولة العربية.. السد يسقط الهلال والاتحاد إلى ربع النهائي| ملخص الجولة الثانية

ارتفعت وتيرة منافسات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا فى السعودية ونجح فريق اتحاد جدة الي بلوغ الدور ربع نهائي كأول فريق في المسابقة العربية.

الجولة الثانية شهدت عديد المفاجآت فى البطولة العربية للأندية حيث سقط الهلال السعودي في فخ السد القطري وخرج خاسرا بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

فيما شهدت البطولة العربية للأندية أيضا فى الجولة الثانية تعادل فريقا الرجاء المغربي والوحدة الاماراتي بهدف لكل منهما وايضا تعادل اهلي طرابلس والترجي التونسي.

صدى البلد يرصد أبرز ما جاء فى الجولة الثانية ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي أقيمت مساء أمس الأحد.

تعادل الرجاء والوحدة فى البطولة العربية

انتهت مباراة الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة العربية للأندية .

تقدم أيوب العملود لفريق الوداد في الدقيقة 54+2، ثم تعادل أحمد رجب في الدقيقة 48 لصالح فريق الأهلي الليبي.

وشهدت المباراة حصول هشام بوصفيان لاعب فريق الوداد على بطاقة حمراء في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الأهلي الليبي صدارة الثانية برصيد نقطتين، بينما يأتي فريق الوداد في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

الترجي يصعب موقفه فى البطولة العربية

انتهت مباراة الترجي التونسي والشرطة العراقي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة العربية للأندية .

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الشرطة العراقي صدارة المجموعة الأولى برصيد ٤ نقاط، بينما يأتي فريق الترجي التونسي في المركز الثالث بنقطة واحدة.

السد يسقط الهلال فى البطولة العربية



نجح فريق السد القطري في الفوز على نظيره الهلال السعودي، بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وجاءت ثلاثية فريق السد القطري عن طريق كلا من الجزائري بغداد بو نجاح في الدقيقة 40، طارق سلمان في الدقيقة 51، جونزالو بلاتو في الدقيقة 90+3.

بينما جاءت ثنائية فريق الهلال السعودي عن طريق كلا من ميتشال ريتشارد في الدقيقة 10، وسالم الدوسري في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق السد القطري صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل فريق الهلال السعودي الترتيب بنقطة واحدة.

الاتحاد يحجز بطاقة ربه نهائي البطولة العربية



نجح فريق اتحاد جدة السعودي في تحقيق الفوز على نظيره الصفاقسي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال العربية.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة ٦٣.

وشهدت المباراة حصول كل من حسين علي وبالا كونتي في الدقائق ٤١ و٨٤.

طارق حامد يخضع لعملية جراحية



أعلن نادي الاتحاد السعودي خضوع لاعبه المصري طارق حامد لجراحة في الوجه بعد خروجه مصاباً أمام الصفاقسي التونسي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وكان طارق حامد قد تعرض للإصابة قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول لمباراة فريقه أمام الصفاقسي التونسي في البطولة العربية بعد تدخل عنيف من حسين الساعدي لاعب الفريق التونسي تلقى على إثره البطاقة الحمراء.

وكتب حساب نادي الاتحاد السعودي عبر “تويتر” "أجرى طارق حامد عملية جراحية تكللت بالنجاح على موضع إصابته أمام الصفاقسي".

وكان تم نقل طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى مستشفى قريبة من مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، للاطمئنان على سلامته قبل أن يخضع لجراحة ناجحة.

ولم يتمكن اللاعب المصري من إكمال المباراة وخرج متأثرًا بالإصابة، بعدما تلقى الإسعافات الأولية بواسطة الجهاز الطبي داخل أرضية الملعب.