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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتحبس جواه.. شاب يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل أسانسير بالمهندسين

صدى البلد

لفظ أحد الأشخاص أنفاسه الأخيرة جراء احتجازه داخل أسانسير بعقار بشارع البصرة من شارع السودان بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

 

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها احتجاز شخص داخل أسانسير بعقار بشارع البصرة م شارع السودان بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وتبين وفاة المحتجز، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

العجوزه المهندسين قسم شرطة العجوزة احتجاز شخص داخل اسانسير النيابة العامة

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