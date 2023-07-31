بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى من التنسيق

يشغل الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بـ تنسيق الجامعات 2023 بال عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم خلال الساعات الجارية خاصة بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، التي ظهرت على بوابة الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة من خلال مجموعة من الروابط وفرها لكم “صدى البلد”.

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023.. ويبحث الآلاف الطلاب من الثانوية العامة عن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 وذلك مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وفي هذا التقرير سوف نرصد توقعات تنسيق الجامعات 2023 .

تنسيق الجامعات 2023.. وارتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات 2023، والحدود الدنيا للتسجيل بالمرحلة الأولى بـ تنسيق الجامعات 2023، بالتزامن مع استعداد مكاتب التنسيق لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023.. وبالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، بدأ الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023 البحث عن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، حيث يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.

تنسيق الكليات 2023

تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العملي تنسيق الجامعات 2023 بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي، نتيجة الثانوية العامة 2023، طبقًا لعدد المقاعد المتاحة في كل كلية وحجم الإقبال عليها.

كليات المرحلة الأولى

من المتوقع أن يكون تنسيق الكليات 2023 في المرحلة الأولى قريبًا من تنسيق الكليات 2022، لأن وزارة التربية والتعليم طبقت نفس النظام التعليمي، مع اقتراب نسب النجاح من العام الماضي.

الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب المنصورة 387.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب سوهاج 386.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. هندسة بترول و تعدين السويس 386.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب دمياط 386.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب الزقازيق 385.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب فاقوس 384.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب كفر الشيخ 383.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب طنطا 383.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب أسنان المنصورة 382.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب أسنان جنوب الوادي 382.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب الإسكندرية 382.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب بور سعيد 381.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب القاهرة 381.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب أسيوط 381.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب عين شمس 380.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب جنوب الوادي 380.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب المنوفية بشبين الكوم 380.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب بنها 379.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب الاقصر 379.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب المنيا 378.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب أسنان الزقازيق 378.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب حلوان 378.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب أسنان كفر الشيخ 377.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب الفيوم 377.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب السويس 377.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب أسنان المنوفية 377.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب العريش 376.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب أسنان أسيوط 376.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب أسوان 376.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب بني سويف 376.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب أسنان عين شمس 376.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب أسنان القاهرة 376.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب أسنان الإسكندرية 376.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب أسنان طنطا 376.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب الوادي الجديد 375.6

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب أسنان المنيا 375.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب أسنان الفيوم 375.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب أسنان السويس 375.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب أسنان بني سويف 374.5

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. علاج طبيعي كفر الشيخ 374.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. علاج طبيعي بنها 373.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. علاج طبيعي القاهرة 373.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة سوهاج 373.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. علاج طبيعي جنوب الوادي 372.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة المنصورة 372.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. علاج طبيعي السويس 372.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. علاج طبيعي بني سويف 372.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة طنطا 371.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة جنوب الوادي 371.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة الزقازيق 371.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة دمنهور 371.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة القاهرة 370.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة الإسكندرية 370.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة بور سعيد 370.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة عين شمس 370.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة المنوفية 370.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة أسيوط 370.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة مدينة السادات 370.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة المنيا 369.5

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة ج الوادي الجديد 369.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة بني سويف 369.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة حلوان 369.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. صيدلة الفيوم 369.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. هندسة القاهرة 366.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. هندسة المنصورة 366.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب بيطري المنصورة 365.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. حاسبات ومعلومات قنا علوم 365.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب بيطري سوهاج 364.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. هندسة الزقازيق 363.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب بيطري الزقازيق 363.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب بيطري عين شمس 363.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب بيطري كفر الشيخ 363.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 362.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. هندسة دمياط 362.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب بيطري دمنهور 362.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب بيطري المنوفية 362.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. هندسة عين شمس 361.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب بيطري الإسكندرية 361.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب بيطري أسيوط 361.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب بيطري جنوب الوادي 360.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب بيطري بنها 360.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 360.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب بيطري القاهرة 360.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. طب بيطري المنيا 359.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. هندسة بور سعيد 359.0

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2023.. حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359.0