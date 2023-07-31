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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاملين عصابة لتجارة المخدرات في النزهة | قرار قضائي رادع ضد عاطلين

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد، لإدانتهم بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب وتهريب المخدرات بين المحافظات، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين أثناء قدومهما من محافظة الإسماعيلية إلى دائرة قسم النزهة وبحوزتهما المضبوطات قبل توزيعها على عملائهما.

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ترويج وتوزيع المواد المخدرة

 

وكشف أمر الإحالة ، أنهما كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطهما الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذين من دائرة قسم النزهة مكانا لهما لمزاولة نشاطهم الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيان عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم النزهة، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمان أثناء عودتهما من محافظة الإسماعلية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت "1.5" كيلو.

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وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمساعدة آخرين "هاربين"، فتم اتختاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.

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