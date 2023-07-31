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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عاطلين الشروق لحيازة 22 كيلو حشيش

أرشيفية
أرشيفية

قرر قاضي معارضات الشروق وبدر، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازتهما 22 كيلو حشيش لترويجها على عملائهم فى مدينتي بدر والشروق.

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البداية..

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – هاتف محمول.

تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام – هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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