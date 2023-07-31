مرسوم عاجل من بوتين بشأن التعبئة في روسيا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، على قانون يفرض غرامات على عدم إخطار أو ضمان وجود أولئك الذين يخضعون للتعبئة، وكذلك لعدم تسهيل التعبئة.

وفقًا للقانون، ستتراوح الغرامة المفروضة على المسؤولين بين 60 ألفًا و 80 ألف روبل (650 دولارًا - 870 دولارًا) للمسؤولين و 400 ألف إلى 500 ألف روبل (4350 دولارًا - 5440 دولارًا) للكيانات الجماعية.

كما وقع بوتين قانونًا يرفع الغرامة إلى 30 ألف روبل (326 دولارًا) لعدم حضوره دون سبب وجيه.

وفي السابق، كانت غرامة عدم الظهور في لوحة المسودة على جدول الأعمال دون سبب وجيه تتراوح من 500 إلى 3000 روبل (5- 32 دولارًا أمريكيًا).