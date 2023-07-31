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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع إجراءات تنفيذ خطة الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

عقد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اجتماعا موسعا،لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بمراكز ومدن المحافظة ،ضمن خطة الدولة وتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء في مجال ترشيد الاستهلاك ،وذلك بحضور :الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، و بلال حبش نائب المحافظ ، واللواءحازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، و العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة،ورؤساء المدن ومسؤولى المديريات والأجهزة التنفيذية بقطاعات: الكهرباء ،الصحة،الري،التعليم،الحماية المدنية، التضامن الاجتماعي،الشباب والرياضة، الطرق والنقل ،الطرق والكباري، الأوقاف المنطقة  الأزهرية،هيئة مياه الشرب والصرف الصحي،شركة المياه،التأمين الصحي ،الجامعة،وممثلين عن الكنيسة، ومسؤولى الأزمات والإعلاانات بديوان عام المحافظة
وشدّد المحافظ، على استمرار تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، وضبط أجهزة التكييف بحيث ألأ تقل عن 25 درجة،والالتزام بغلق الإنارة الداخلية للمبانى عقب انتهاء المواعيد، واستمرار تنفيذ تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بالشكل الأمثل وبحسب النسبة المقررة،مع مراعاة عدم التأثير على  الأمن والسلامة العامة للمواطنين وفصل الإنارة عن لوحات الإعلانات المضيئة وتخفيض إنارة لوحات واجهات المحلات،مع ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة على أن يتم غلق الإنارة والتكيفات بعد الانتهاء من الصلاة، مع التزام المنشآت الرياضية والشبابية بخطة الترشيد في حال إقامة فعاليات وأنشطة. 

وطالب ،بضرورة إصلاح وصيانة المولدات،وتوفير ديزل أو مولد بالمنشآت الحيوية لاستخدامه حال انقطاع الخدمة

 

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ووجه المحافظ، باستمرار المتابعة لمنظومة المولدات بالمستشفيات خاصة أقسام الرعاية والحضانات، والتأكد من عدم تأثرها بالقطع ، وكذا عدم تأثر مغذيات الري، مع تكليف مسؤولى الكهرباء بإعلان جداول توقيتات فصل التيار الكهربائي في القرى والمدن  للمواطنين،مؤكدا على أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية الترشيد ، خاصة في ظل الفترة الحالية التي تشهد ارتفاعاً  غير مسبوق في درجات الحرارة ، منوهاً عن أهمية تكاتف الجميع من أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء لتجاوز وعبور  هذا الوضع الاستثنائي


وأكد المحافظ، على  أهمية قرار الحكومة  بقيام العاملين بالدولة، بممارسة عملهم يوم الأحد من كل أسبوع "خلال شهر أغسطس من المنزل"،مع تكليف مديري المديريات ورؤساء المدن والقرى ،بإعداد بيان بالعاملين الواجب حضورهم للعمل يوم الأحد، مع تحديد طبيعة عملهم، مؤكداً على ضرورة غلق كافة المباني والمنشآت الحكومية بعد الساعة الثالثة عصراً ، باستثناء  العاملين ببعض الإدارات التي تستلزم طبيعة عملهم التواجد بعد تلك المواعيد لضمان انتظام وسير العمل

من جهته استعرض السكرتير العام ، أبرز التوصيات والتوجيهات التي تمت  خلال الاجتماع الذي عُقد بوزارة التنمية المحلية ، حيال  الإجراءات الواجب اتخاذها بشان ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة المقبلة والدور المنوطة به أجهزة المحافظة التنفيذية من قطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن من خلال التنسيق الكامل مع مسؤولي قطاع الكهرباء بالمحافظة

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