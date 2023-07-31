غنيم يكرم ابن بني سويف من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة على مدارس STEM للمتفوقين الطالب"عمر عبدالرحمن عبد العزيز" من قرية حسن سليم التابعة لمركز ببا، وتكريم الطالب"معاذ عاطف سلامة" الحاصل على المركز الثالث في القسم العلمى على مستوى الجمهورية من مدرسة الدعوة الإسلامية ببنى سويف، وذلك في حضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتبادل المحافظ الحديث مع الطالبين ، معربا عن فخره بهما ،وأنهما وضعا بني سويف على قمة لوحة شرف أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية ، محفزًا لهما على مزيد من التفوق والنبوغ وأن يصقلا مهاراتهما وينميا مواهبهما لبناء وتكوين شخصيتهما، متمنيًا لهما أن يكونا ساعدا قويًا مع أبناء مصر المتفوقين والمحبين لوطنهم، وموجها الشكر لأسرتيهما تقديرا لما بذلوه معهما.

من جانبهما عبر الطالبان عن سعادتهما الكبيرة باستقبال المحافظ لهما وحرصه على تكريمهما،مؤكدين أن استقبال محافظ بني سويف لهما اليوم وتكريم وزير التربية والتعليم لهما أمس،سيظل أكبر دعم وأعظم جائزة حصلا عليها في حياتهما ، وأنهما ازدادا إصرارًا وعزيمة على مواصلة التفوق ، وسيكون هذا التكريم والاحتفاء من الدولة بتفوقهما ، دافعا قويا في المرحلة القادمة ليكونا دائما في المقدمة.

كما أعرب الطالبان عن سعادتهما بسعة صدر محافظ بني سويف وفرحته الكبيرة بتفوقهما، وأن ذلك شجعهما على أخذ مشورته في الجديد من مشوار حياتهما العلمية،لا سيما وأن المحافظ كان من المتفوقين دراسيا ، وتخرج في كلية الطب،التي تعتبر حلمهما الذي تحقق ، والذي لم يكتف بتفوقه في علم الطب وانما واصل تحصيل الكثير من العلوم الإدارية والمشاركات المجتمعية.

وأكد لهما المحافظ أهمية أن يسلكا الطريق الذي يحبانه، قائلا "لو اختار الشخص التخصص أو المجال الذي يحبه ويكون مناسبا لقدراتك ومهاراتك، سيواصل التفوق والتميز،مشيرا إلى أن نظام التعليم الجديد أهم أهدافه أن يكون الطالب في المكان المناسب لقدراته ورغباته ، وليس لمجرد أن تتوافق درجاته مع التنسيق.

فيما تقدمت أسرتا الطالبين بالشكر إلي المحافظ "د. محمد هاني غنيم" وحرصه على تكريم ابنيهما ، حيث يعد ذلك بمثابة شهادة من الدولة بتفوقهما وتشجيعا لهما، معربين عن تقديرهما لاهتمام المحافظ بهما وتهنئته لهم بتفوق ابنيهما، وقدموا الشكر لوكيل الوزارة الذي رافقهما في تكريم وزير التعليم لهما ، وتكريم المحافظ أيضاً.

تجدر الإشارة إلى أن الطالب عمر عبد الرحمن عبد العزيز إبراهيم ، الحاصل على المركز الأول على مستوى مدارس المتفوقين( stem) ، من قرية ملاحية حسن سليم – مركز ببا،بجانب أنه أيضا خريج مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببني سويف، والذي حصل على مجموع 656,59 درجة،وفيما يتعلق بالطالب معاذ عاطف عبد الفتاح سلامة حصل على المركز الثالث ( على مستوى الدرجات والخامس في الترتيب)وذلك على مستوى الجمهورية لحصوله على درجة 401,5،وهو خريج مدرسة الدعوة الإسلامية ثانوية بنين ، ومن سكان مدينة بني سويف.

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