فاروق الباز يفاجئ أحد أوائل الثانوية على الهواء.. فيديو

أبدى أسامة محمد يوسف الحاصل على المركز الرابع علمي رياضة بالثانوية العامة، سعادته كونه من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وقال أسامة محمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،: "الدكتور فاروق الباز مثل وقدوة بالنسبة لي وأنا معجب بكل أعماله العلمية".

وأضاف أسامة محمد يوسف: سوف أدخل كلية الهندسة.

وفاجأ عالم الفضاء فاروق الباز الطالب أسامة محمد يوسف بمداخلة هاتفية على الهواء قائلا:" مبروك يا أسامة".

وقال فاروق الباز :" الحصول على مجموع مرتفع في الثانوية العامة معيار جيد يدل على أن الإنسان سوف يستمر في العمل لتحقيق أهدافه".

وتابع فاروق الباز :" كنت عايز ادخل كلية الطب في جامعة القاهرة ومجموعي كان أقل من الالتحاق بكلية الطب بجامعة القاهرة ".