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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبوك لو عايش هيديك 100 قلم..بسمة وهبة تبكي على الهواء وتوجه رسالة لوجدي العربي

حسن يوسف ونجله ووجدي
حسن يوسف ونجله ووجدي العربي

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنه “لا يمكن أروح أعزي حسن يوسف او زوجته فى وفاة ابنهما عبدالله، خاصة أن  الموقف جلل وربنا ما يحكم على حد وربنا يرحمه ويصبرهم على هذا الابتلاء”.

وقالت بسمة وهبة خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، إن “ربنا بيبتلى البني آدم على قدر ايمانه، والجميع  كانوا حاسين بألم على فقدان ابن حسن يوسف وشمس البارودي”.

وتابعت مقدمة برنامج “90 دقيقة”، أنه في وسط هذا المشهد لقينا الخاين وجدي العربي اللى معندوش ولاء لبلاده ودينه، انت ملكش تتكلم عن الموت والابتلاء انت نسيت انك خليت اختك تطلق من جوزها.
 

كان ضربك 100 قلم 

وأشارت بسمة وهبة إلى أن شماتة وجدي العربي في وفاة نجل حسن يوسف وشمس البارودي، هي خسة، معلقة باكية “ابوك المحترم لو كان عايش كان اداك 100 قلم على وشك، عشان انت جاهل بالدين”.

حسن يوسف بسمة وهبة إيمان وجدي العربي شمس البارودي

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