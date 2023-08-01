محطات تحلية مياه البحر.. مصر تواجه الأزمة المائية بتوفير 3مليارات متر مكعب

تواجه مصر عجزا مائيا نتيجة تناقص نصيب الفرد من المياه ووصوله لحد الفقر وأصبحت تحلية مياه البحار وسيلة هامة لسد العجز الذى ينتج من ثبات حصة مصر من المياه مع الزيادة السكانية.

ونفذت الدولة العديد من محطات تحلية فى منطقة مطروح والضبعة، وهى تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يومياً إضافة إلى محطات فى جنوب سيناء الواحدة تنقى 20 ألف متر مكعب يومياً.

محطة تحلية في العين السخنة

نفذت مصر أكبر محطة تحلية مياه فى العالم بمنطقة العين السخنة فبراير 2019، التى تعمل على تنقية 136 ألف متر مكعب من المياه يومياً من خلال محطتين يعملان على تغذية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس،بتكلفة تصل الى 2,5 مليار جنيه تقريبا ، بالإضافة إلى 3 محطات عملاقة أخرى بطاقة 150 ألف متر يومياً إحداها فى الجلالة والأخرى فى شرق بورسعيد والأخيرة فى العلمين الجديدة .

وحاليا يجري تنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، بتكلفة 9.71 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد - الدقهلية - السويس - الإسكندرية)، ومن المقرر الانتهاء منها فى 30/6/2022، وذلك بخلاف 76 محطة قائمة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية - السويس)، ليصبح إجمالى محطات التحلية 90 محطة بطاقة إجمالية 1.307.69 مليون م3/يوم .

جدير بالذكر أن عدد المحطات القائمة يبلغ 63 محطة، بطاقة انتاجية إجمالية تصل لـ 799 ألف متر مكعب يوميا بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والاسماعيلية والسويس، بينما يبلغ، عدد المحطات الجارى تنفيذها 19 محطة بطاقة إجمالية 375 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية 7.9 مليار جنيه بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية.

محطة تحلية مياه البحر بالضبعة:

تم تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بمدينة الضبعة بالكيلو 120 شرق مدينة مرسى مطروح بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة إجمالية بلغت مليارا و300 مليون جنيه لخدمة 200 ألف مواطن من قاطنى القرى والنجوع بمدينة الضبعة بالكامل.

هذه المحطة أقيمت على مساحة 40 ألف متر مربع، أى ما يوازى 10 أفدنة، ويضم مشروع المحطة مأخذا بحريا وثلاثة خزانات سعة 10 آلاف متر مكعب للخزان الواحد من بينها خزان للمياه المالحة وخزان للمياه المحلاة، كما تضم وحدة تحلية R.o شاملة غرف التحكم الكهربائى ومبنى طلمبات المياه المنتجة ومبنى المولد والمحولات وشبكة الربط الداخلية بين وحدات المشروع التى تشمل تغذية المياه المالحة وصرف المياه شديدة الملوحة، بالإضافة إلى المبانى الإدارية.

وعن ذلك قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن مصر تعانى نتيجة الزيادة السكانية من عجز مائي شديد مقدر بنحو 42 مليار متر مكعب حتى تصل إلى المعدلات العالمية.

وأضاف نور الدين لـ "صدى البلد " أن مصر تعيد استخدام 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات بمختلف أنواعها صرف زراعي وصحي وصناعي حتى نخفض العجز المائي في مصر إلى 22 مليار.

وأكد أن الدولة المصرية بدأت في تنمية الموارد المائية وتحسين نوعيتها عن طريق المعالجة وعن طريق تحلية مياه البحر.

وأوضح أننا رفعنا إنتاجنا من التحلية من 100 مليون إلى مليار متر مكعب من مياه البحار يعني عشرة أضعاف في سنة واحدة المستهدف إن شاء الله بعد سنتين نصل إلى ثلاثة مليارات ، إلى جانب إنتاجنا 5 مليارات من المياه المعالجة من مصارف بحر البقر ومصارف شرق الدلتا ومصارف غرب الدلتا.