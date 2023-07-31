وزير التعليم العالي الأسبق: دخلت هندسة القاهرة بمجموع ٧٨.٦ %

استنكر الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق، انتقادات المنتشرة بسبب تدني درجات الثانوية العامة، قائلا: مفيش نتيجة اسمها ١٠٠% في العالم كله، والطالب مش المفروض يزعل ألان جزء من السؤال مقدرش يجاوب عليه، احنا عودنا الناس على أرقام غير واقعية وغير منطقية، ولما رجعنا للأرقام المنطقية الناس اعتبرت أن ده ردة وانتقاص من حقوقهم.



وأضاف في لقاء مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة المذاع مساء اليوم الاثنين عبر فضائية etc انا دخلت كلية هندسة جامعة القاهرة بمجموع ٧٨.٦ % ولم يكن هناك ٩٠% وقتها، متسائلا هل انا بدخل الكلية التي أحبها ام التي يأتي بها المجموع أو يفرضها عليا ولي امري؟



ونصح أولياء الأمور بعد إجبار ابنائهم على كلية بعينها، مؤكدا أنه بذلك يوجد له مبررا في حالة فشله، لان الطالب إذا دخل مجبرا

كليه ما سوف يرجع كل تقصير يقوم به لولي الأمر الذي اجبره، قائلا: كل طالب له قدراته مهارته اترك الذي يحكم اختيار الكلية رغبته وقدرته على الاستمرار فيها.



وتابع" الناس تنظر إلي اللقب والمنصب، فهل كل من دخل كليات الطب والهندسة سعيد وناجح في حياته؟فحكنا ليس فيه عمق ولا تجربة وإنما فرحة باسم ولقب وهذا ليس موضوعي .



وأكد أن كل تخصص يستطيع الطالب أن ينبغي فيه ويتميز هو تخصص قمي، ولو أصبح الطالب واحد من الآلاف في التخصصات الكبرى فهو لا قيمة له، فأولى خطوات التميز أن يحدد الطالب رغباته ويدرس ما يناسب قدراته وإمكانياته وأن يشتغل على تطويرها، لو أن مجموعي لم يؤهلني لدخول الكلية التي يرغب بها فليس نهاية العالم، فالثانوية العامة حلقة من سلسلة طويلة، والتعليم ليس هدف وإنما وسيلة إلى أن تصل إلي التعلم المستمر وتحسين جودة الحياة