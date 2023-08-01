«مش كل ما تطلع مع عادل إمام تموت».. كيف تسببت ابنة سعيد صالح في رفضه بطولة فيلم

قالت هند صالح، نجلة الفنان الراحل سعيد صالح، إن آخر أعمال والدها مع الفنان عادل إمام، كان فيلم "سلام يا صاحبي"، وبعدها جاء فيلم "مسجل خطر"، وكان سيقدمه ولكنه رفضه بسببها لأنها كانت تقول له: "مش كل ما تطلع مع عادل إمام تموت".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أنها أخذت موقفًا من الفنان عادل إمام، بسبب ذلك، ولهذا اعتذر والدها عن الفيلم.

وأشارت إلى أنها بعد فيلم "سلام يا صاحبي"، دخلت غرفة والدها تبحث عن طلقات الرصاص في ملابسه، وكان عادل إمام “الشرير في نظرها”.

وتابعت، أن والدها في هذه الفترة كان ينتج مسرح، وأراد أن يتفرغ له؛ لأنه انفصل عن “الفنانين المتحدين”، ولكنه لم يبتعد عن عادل إمام، وكان لآخر لحظة في حياته، يشترك معه في جملة، وفي "الواد محروس بتاع الوزير"، ظهر في لقطة “دون أن يتحدث”.

وأكدت أن والدها والفنان عادل إمام، كانا مرتبطان ببعضهما جدًا، ولهذا عندما تزوج؛ سكن في عمارة أمامه، موضحة أنها شاهدت والدها مع الفنان عادل إمام، أكثر من عمها نفسه، وأنها حتى الآن على تواصل مع الفنان عادل إمام.