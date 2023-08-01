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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية رسم كحل عين القطة زي المحترفين.. إليك 4 خطوات

) كيفية رسم كحل
) كيفية رسم كحل عين القطة زى المحترفين .. إليك 4 خطوات

كشف موقع هيلثي عن 4 خطوات تعلمك كيفية رسم كحل عين القطة زى المحترفين .

وبحسب ما نشره الموقع أنه يمكن اتباع الخطوات التالية لتعلم رسم كحل عين القطة بطريقة احترافية:

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ابدأ برسم شكل العين باستخدام قلم رصاص خفيف. يمكنك البدء برسم شكل العين بإجراء خطوط خفيفة للإشارة إلى مواضع العين، مثل العين الداخلية والخارجية ومنتصف العين.

ارسم خط ممتد من نهاية العين الخارجية باتجاه الأعلى، وسيكون هذا الخط هو الحد العلوي للكحل. يجب أن يكون الخط مستقيمًا ونحيفًا.

ارسم خطًا من نهاية العين الداخلية باتجاه الأسفل. يجب أن يكون هذا الخط مستقيمًا ونحيفًا أيضًا، ويجب أن يلتقي مع الخط العلوي للكحل عند الزاوية الخارجية للعين.

املأ المساحة بين الخطين العلوي والسفلي بلون الكحل المراد استخدامه. يمكن استخدام قلم الرصاص أو الجل الحريري أو الكحل السائل لتحقيق هذا الهدف. يجب أن يكون الكحل متساويًا وغير متقطع، ويمكن استخدام فرشاة لتمهيد الكحل وجعله يبدو أكثر انسيابية.

تذكر دائماً أن ممارسة الرسم والتدريب يساعد على تحسين المهارات وتطويرها، ولا تيأس إذا لم تتمكن من رسمها بشكل احترافي من البداية، فهذا شيء طبيعي ويحتاج إلى التدريب والصبر.

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